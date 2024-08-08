“ثبتها الآن على جهازك”.. تردد قناة وناسة الجديد للأطفال عبر النايل سات وعرب سات

يسعى الكثيرون الحصول على تردد قناة وناسة الجديد، وذلك لمتابعة الأغاني الجديدة التي تقدمها لولو والتي لاقت استحسان الأطفال في العالم العربي، إذ تعتبر وناسة واحدة من أكثر القنوات شهرة في عرض هذا النوع من المحتوى، حيث تقدم برامج ترفيهية وتعليمية تجذب انتباه الصغار وتمنحهم أوقاتا ممتعة. وسنعرض لحضراتكم فيما يلي كيفية ضبط قناة Wanasah للأطفال للاستمتاع بكافة الأغاني الجديدة التي تقدمها.

خطوات تثبيت تردد قناة وناسة الجديد 2024

نقدم لحضراتكم كيفية استقبال إشارة البث الخاص بالقناة عبر النايل وعرب سات والاستمتاع بجودة ممتازة على مدار 24 ساعة.

يمكنكم القيام بذلك عبر جهاز التحكم الخاص بكم عن طريق الضغط على “القائمة”.

ثم اختيار “البحث اليدوي” أو “التثبيت اليدوي”، وفقا لنوع جهاز الاستقبال.

بعد ذلك يجب إدخال التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال بالإضافة إلى معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والبيانات اللازمة لإتمام عملية البحث.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم إضافة قناة وناسة للأطفال إلى جهاز الاستقبال، حتى تتمكنوا من متابعة الأغاني والبرامج التي تقدمها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال

قناة وناسة تقدم محتوى جذاب ومتنوع للأطفال على مدار الساعة، وتحرص على تحديث مكتبتها الموسيقية بأغاني مميزة تتناسب مع أذواق الصغار في جميع الأوقات؛ لذا سنعرض لكم الآن الترددات الخاصة بالقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة لضمان متابعة مستمرة لمحتواها المتميز.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

كما يمكنكم استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي عرب سات.