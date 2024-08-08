لإفطار الفنادق الفخمة .. طريقة عمل الماربل كيك الهش الشهي في المنزل في 10 دقائق

يعد الماربل كيك من ألذ أنواع الكيك سهل التحضير في المنزل، حيث يجمع ذلك الكيك بين مذاق الفانيليا ومذاق الشيكولاتة وبسهولة يتم خبز الكيك وتجهيزه في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، حيث تحرص ربة المنزل على معرفة أسرار تحضير ذلك الكيك في الفنادق والمطاعم ومحلات الحلويات لتجهيزه في المنزل في الاحتفالات والمناسبات وتقديمه للضيوف وأيضا لتقديمه كوجبة افطار مختلفة مع الشاي أو الحليب.

مقادير عمل الماربل كيك في المنزل

للحصول على قالب شهي من الماربل كيك بمذاق لذيذ ومشبع يستمتع به الكبار والصغار لابد من تجهيز المقادير التالية:

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من السكر.

كوب من الحليب.

2 بيضة متوسطة الحجم.

ظرف فانيليا.

ظرف بيكنج بودر.

30 جرام كاكاو غير محلي.

300 قطع شيكولاتة.

2 كوب دقيق المخبوزات.

طريقة عمل الماربل كيك في المنزل