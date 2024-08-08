لإفطار الفنادق الفخمة .. طريقة عمل الماربل كيك الهش الشهي في المنزل في 10 دقائق

يعد الماربل كيك من ألذ أنواع الكيك سهل التحضير في المنزل، حيث يجمع ذلك الكيك بين مذاق الفانيليا ومذاق الشيكولاتة وبسهولة يتم خبز الكيك وتجهيزه في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، حيث تحرص ربة المنزل على معرفة أسرار تحضير ذلك الكيك في الفنادق والمطاعم ومحلات الحلويات لتجهيزه في المنزل في الاحتفالات والمناسبات وتقديمه للضيوف وأيضا لتقديمه كوجبة افطار مختلفة مع الشاي أو الحليب.
مقادير عمل الماربل كيك في المنزل
للحصول على قالب شهي من الماربل كيك بمذاق لذيذ ومشبع يستمتع به الكبار والصغار لابد من تجهيز المقادير التالية:
- نصف كوب من السمن.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من الحليب.
- 2 بيضة متوسطة الحجم.
- ظرف فانيليا.
- ظرف بيكنج بودر.
- 30 جرام كاكاو غير محلي.
- 300 قطع شيكولاتة.
- 2 كوب دقيق المخبوزات.
طريقة عمل الماربل كيك في المنزل
- خفق البيض مع الفانيليا في الخلاط الكهربائي.
- إضافة السكر والحليب والخفق مجددا حتى الحصول على لون فاتح.
- إضافة السمن بشكل تدريجي إلى الخلاط الكهربائي.
- بعد ذلك يتم تقليب الدقيق المنخول مع البيكنج بودر من أسفل لأعلى.
- تقسيم الدقيق بنفس الكمية بالتساوي.
- إضافة نصف الكمية من الخلاط الكهربائي إلى أحد الأطباق الموجود بها الدقيق ثم التقليب المتجانس حتى يختفي الدقيق.
- بعد ذلك يتم إضافة الكاكاو إلى الخلاط الكهربائي والخفق من جديد.
- إضافة الخليط من الخلاط الكهربائي إلى طبق الدقيق الآخر ثم إضافة قطع الشيكولاتة وتقليب المكونات بشكل متجانس.
- بعد ذلك يتم تبطين القالب بالسمن ثم البدء في وضع ملعقة من الخليط الفاتح وملعقة من الخليط الغامق.
- بعد انتهاء الكمية يتم استخدام خلة الطعام لدمج الخليط الفاتح مع الغامق.
- خبز الكيك في فرن ساخن لمدة 10 دقائق.