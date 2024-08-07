برقم الجلوس.. رابط نتائج التوجيهي الأردن 2024 وطريقة استخراجها من موقع الوزارة الرسمي moe.gov.jo

نتائج التوجيهي الأردن 2024 تمثل واحدة من أهم المحطات التعليمية التي تمر بها الشباب الأردني، وهي تمثل ثمرة جهود سنوات من الدراسة والعمل الجاد و يعتبر هذا الامتحان المعروف أيضا بالثانوية العامة، المرحلة النهائية التي يتقدم فيها الطلاب في مسيرتهم التعليمية قبل التوجه إلى المرحلة الجامعية أو سوق العمل، وفي المقال سنقدم لكم نتائج التوجيهي الأردن 2024.

نتائج التوجيهي الأردن 2024

بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والتدقيق الشاملة، سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات التوجيهي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية. يُفضل الدخول مباشرة إلى الموقع لضمان الوصول إلى أحدث المعلومات.

من القائمة الرئيسية على الصفحة، ابحث عن خيار خدمات واضغط عليه. هذا سيأخذك إلى قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

اختر أيقونة النتائج، ستنقلك هذه الخطوة إلى صفحة مخصصة لعرض نتائج الامتحانات.

قم بتحديد خيار نتائج توجيهي الأردن للانتقال إلى القسم الخاص بنتائج امتحانات التوجيهي.

اختر الشعبة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب، سواء كانت علمية أو أدبية لضمان الوصول إلى النتائج الدقيقة.

سجل اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب لتحديد نطاق البحث بشكل صحيح.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة، حيث يعد هذا الرقم ضروريا للوصول إلى النتائج الفردية.

تأكد من إدخال اسم الطالب بشكل صحيح لتفادي أي أخطاء في عملية البحث.

بعد إدخال كافة المعلومات المطلوبة، اضغط على زر عرض النتيجة لعرض تفاصيل النتائج الخاصة بالطالب.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحانات التوجيهي بسرعة وسهولة عبر الموقع الرسمي.

نسبة النجاح في نتائج التوجيهي 2024

يمكنكم الاطلاع على نسبة النجاح في نتيجة التوجيهي الأردن 2024 كالآتي: