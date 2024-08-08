رسالة 1000000$ دولار.. أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم أو dream مع قناة mbc “مصطفى الأغا”

رسالة بمليون دولار أرقام الإشتراك في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو dream حلمك حقيقة 2024، مع قناة “mbc”، في الوقت الحالي، يتزايد عدد متابعي برنامج “الحلم” على قناة MBC الراغبين في الفوز بالجائزة الكبرى، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، وذلك مع اقتراب موعد إعلان الفائز، سيتم السحب بشكل عشوائي وإعلان الفائز في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، والذي سيصادف الأول من سبتمبر المقبل، يوم الأحد.

أرقام الاشتراك في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو dream

نتعرف معا الآن على ما يخص رسالة بمليون دولار، أرقام الإشتراك في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو dream مع قناة mbc 2024، لزيادة فرصك في الفوز بجائزة المليون دولار، يمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال الرقم المرادف لبلدك عبر الأرقام التالية:

من اليمن: 5222

من عمان: 90434

من سوريا: 1555

من لبنان: 008821622775627

للاشتراك من المملكة العربية السعودية ترسل رسالة نصية على أي من هذه الأرقام التالية:

858888

650444

755505

للاشتراك من مصر ترسل رسالة نصية على أي من هذه الأرقام التالية:

95458

95450

للاشتراك من المملكة المغربية ترسل رسالة نصية على هذا الرقم 9669.

للاشتراك من تونس ترسل رسالة نصية على هذا الرقم 85988.

للاشتراك من المملكة الأردنية الهاشمية ترسل رسالة نصية على هذا الرقم 94099.

للاشتراك من الإمارات العربية المتحدة ترسل رسالة نصية على هذا الرقم 5544.

للاشتراك من العرق يرسل رسالة نصية على أي من هذه الأرقام التالية:

2770.

2266.

2180.

للاشتراك من اليمن ترسل رسالة نصية على هذا الرقم 5222.

للاشتراك من عمان يرسل رسالة نصية على هذا الرقم 90434

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

فبعد أن توصلنا معكم عبر ما سبق إلى رسالة بمليون دولار، أرقام الإشتراك في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو dream مع قناة mbc 2024، فلكي تتمكن من الإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى، لتشترك في المسابقة، اتبع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” من خلال الرقم الخاص بدولتك. بعد إرسال الرسالة، ستتلقى مجموعة من الأسئلة عبر البريد النصي، ويجب عليك الإجابة عليها بشكل صحيح. الأسئلة تتنوع بين معلومات عامة وثقافية. بعد إرسال الإجابات، ستكون مرشحًا بقوة للفوز بالجائزة. يمكنك إرسال المزيد من الرسائل النصية لزيادة فرصك في الفوز.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

فبعد أن توصلنا معكم عبر ما سبق إلى رسالة 1000000$ دولار، أرقام الإشتراك في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو dream مع قناة mbc 2024، ننتقل بكم للتوصل إلى شروط الإشتراك في مسابقة الحلم، فلكي تتمكن من الإشتراك في الحلم والوصول لحلمك يجب توافر عدة شروط: