الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم “الثانوية العامة”

يترقب طلاب وطالبات التوجيهي بالأردن موعد الإعلان عن النتيجة “الثانوية العامة” على أحر من الجمر، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث اقتربت وزارة التربية والتعليم من الإجراءات الخاصة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي بمجرد الانتهاء منها تعتمد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم وتعلن أمام الطلاب في أقرب وقت، وسوف نتعرف معاً في السطور المقبلة عن الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2024.

كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن النتيجة ستكون متوفرة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وشددت على الطلاب عدم الانسياق وراء المواقع الوهمية لاستخراج النتيجة، وبمجرد ظهور النتيجة يمكن للطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

في البداية يتم التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

يتم تحديد الشعبة التابع لها “علمي أو أدبي”.

يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ومنها رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر استعلام.

ثواني وستظهر النتيجة بكامل تفاصيلها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالأردن

يتساءل الطلاب وأولياء الامور عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة بالأردن، حيث أكد الدكتور نوفان العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم بالأردن، أن نتيجة التوجيهي سيتم الإعلان عنها في منتصف شهر أغسطس 2024 وهذا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، كما أكد أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونياً عبر موقع الوزارة حتى يكون من السهل على الطلاب استخراج النتيجة من البيت دون الحاجة للتوجه للمدارس.