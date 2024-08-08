لولو لولو وين الأحمر.. استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي 2024 وأسعد أطفالك وفرحهم

قناة وناسة بيبي تعد من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة كثيرة من الاناشيد و البرامج الترفيهية والتعليمية تناسب الكثير من الفئات العمرية الصغيرة، بالإضافة أنها تتميز بالمحتوي التي تقدمه فهو آمن وممتع ومسلى للأطفال، مما يجعلها خيار مثالي للكثير من الأمهات لجعل أبنائهم يستمتعون بالقناة بالإضافة أن القناة تعمل على مدار 24 ساعة.

ماذا تقدم برامج قناة وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة بيبي للأطفال العديد من البرامج المختلفة والتي تشمل:

مسلسلات رسوم متحركة مثل لولو الشطورة وسوبر سوار والأبطال الخارقين.

الأغاني التعليمية: التي تساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية والحروف والأرقام بطريقة ممتعة.

البرامج الترفيهية مثل مغامرات سندباد وحكايات من الزمن الجميل.

البرامج التفاعلية: وهيا البرامج التي تشجع الأطفال على المشاركة في الأنشطة المختلفة.

اهم مايميز قناة وناسة بيبي

من اهم ما يميز قناة وناسة بيبي الآتي:

أن القناة تحرص على تقديم محتوى هادف يناسب قيم المجتمع العربي ويعزز القيم الإيجابية لدى الأطفال.

بالإضافة أن القناة تبث باقة متنوعة من الترددات التي تضمن جودة عالية للصوت والصورة.

تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التي تناسب معظم احتياجات مختلف الأعمار.

القناة توفر بيئة آمنة للأطفال خالية من أي محتوى عنيف أو غير لائق.

ترددات قناة وناسة بيبي

لمشاهدة القناة بأعلى جودة يمكنك ظبط القناة على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وذلك وفقا للترددات التالية:

على النايل سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

أبرز أغاني قناة وناسة بيبي

افضل أغاني قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة بيبي العديد من أغاني الأطفال والتي من أبرزها مايلي:

اغنية لولو الشطورة.

لولو لولو وين الأحمر.

أغنية من ضرب لولو.

يلا مع لولو.

انشودة شو بيقولوا الحيوانات.

اغنية ألوان.

أغنية يا شرطة حرامي.

انشودة لولو صارت شرطية.

أغنية لولو وماما.

أغنية حبيب البابا.

اهم مايميز قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بأنها تقدم محتوي مثالي يناسب الأطفال ويساعدهم على تطوير مهاراتهم بكل سهولة، كما أن القناة تقدم محتوي ثقافي وترفيهي يمكن الأطفال من تحسين مهاراتهم ويعلمهم السلوك وأيضا يقدم محتوي تعليمي يعلم الأطفال الحروف والألوان وأصوات الحيوانات من خلال الأغاني.