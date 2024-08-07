فقط 1% يعـرفـوها🌟🌟.. 5 أشياء جهنمية تم حـذفـها من GTA San Andreas لو كانت موجودة راح تدمـر GTA V🔥!!

عندما نتحدث عن سلسلة ألعاب Grand Theft Auto، فإن GTA San Andreas تظل واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة في تاريخ السلسلة، رغم أنها أطلقت في عام 2004، إلا أن العديد من العناصر التي تم حذفها منها كانت ستغير بشكل كبير من شكل GTA V، اللعبة الأحدث في السلسلة، دعونا نستعرض خمسة من هذه العناصر الجهنمية التي كانت ستضيف طابعا مميزا وتدمر تجربة اللعب في GTA V.

ما هي المهمات التي حذفها من GTA San Andreas؟

كان من المفترض أن تشمل GTA San Andreas ميزة متقدمة للتحكم في الطقس بشكل أكبر، على عكس النظام الحالي في GTA V، الذي يقتصر على تغييرات محدودة في الطقس، كانت GTA San Andreas ستسمح للاعبين بالتفاعل بشكل أكثر تفصيلا مع الطقس، مما كان سيضيف مستوى جديدا من التحدي والتنوع في اللعبة.

كانت هناك خطط لتضمين نظام موسيقى متطور يسمح بتخصيص محطات الراديو حسب ذوق اللاعب، وهو ما كان سيضيف عمق على تجربة اللعب، هذا النوع من كان يمكن أن يكون له تأثير كبير على تجربة GTA V، حيث أن الموسيقى تلعب دورا كبيرا لدى اللاعب.

مهمات إضافية تم حذفها من GTA San Andreas

تم حذف بعض أنواع السيارات المميزة، مثل الطائرات المقاتلة والأنواع النادرة من السيارات التي كانت ستضيف عمقا أكبر لنظام النقل في اللعبة، وجود هذه السيارات في GTA V كان سيؤدي إلى تجارب جديدة ومثيرة في التنقل والمعارك.

كان من المفترض أن تحتوي اللعبة على ميزة قوية لبناء وإدارة الشركات، مما كان سيوفر للاعبين المزيد من الفرص لتخصيص وتطوير مواردهم داخل اللعبة، هذا العنصر كان يمكن أن يزيد جانب التجارة والأعمال في GTA V بشكل كبير.

تم إلغاء خطط لتطوير شخصيات غير قابلة للعب تتمتع بذكاء صناعي متقدم، مما كان سيجعل تفاعل اللاعبين مع الشخصيات الأخرى أكثر تعقيدا وإثارة، هذا التحسين كان سيجعل العالم الافتراضي في GTA V أكثر حيوية وتفاعلا.

في المجمل، العناصر التي تم حذفها من GTA San Andreas كانت ستغير بشكل جذري طريقة لعب GTA V، وتضيف طبقات جديدة من العمق والتنوع.