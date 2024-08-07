“ضحك وفرحة ومرح” تردد قناة طيور الجنة المميز 2024 نزلها وعيش اللحظات الطفولية بلا توقف

يبحث العديد من أولياء الأمور والأطفال عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، فضلاً عن أن القناة استطاعت جذب ملايين الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، حتى أن هذه القناة تقوم بعرض العديد من البرامج الطفولية والكرتونية، وغيرها من الأفلام والمسلسلات التي يتم إذاعتها على مدار اليوم بجودة عالية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد على قناة طيور الجنة أطفال، ومشاهدة كل ما تقوم القناة بعرضه من محتوى طفولي وكرتوني يعشقه جميع الأطفال والمتابعين، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون: النايل سات.

التردد الجديد فهو: 11315.

معامل الترميز فهو: 27500.

استقطاب قناة طيور الجنة يكون عمودي.

هذا أن معامل تصحيح الخطأ فهو: 4/3.

نزل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الجديد لقناة طيور أطفال، كما يلي:-

القمر الصناعي قناة طيور الجنة أطفال: العرب سات.

التردد الجديد قناة طيور الجنة فهو: 11274.

معامل الترميز يكون: 27500.

استقطاب قناة طيور الجنة فهو: عمودي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ يكون: 5/6.

نبذة عن قناة طيور الجنة أطفال

أنطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008، مع تقديمها للعديد من المحتوى المسلي والترفيهي للأطفال، بما يمكن ترك الطفل أمام القناة ومشاهدته لكل ما يتم إذاعته عبر القناة، والمتمثلة في البرامج والأفلام الكرتونية والمسلسلات الطفولية الأكثر تميزًا.