شروط التسجيل في دعم حافز 1446‍ وطريقة التقديم في البرنامج للعام الجديد

تبذل الحكومة في المملكة العربية السعودية جهد كبير لتحقيق رغبات المواطنين وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، وكان برنامج دعم حافز أكبر دليل على ذلك حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقه لتوفير فرص عمل للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على عمل مناسب لهم ولقدراتهم، وإذا كنت من الراغبين في التقديم على البرنامج فيجب أن تطلع على شروط ومتطلبات التسجيل به.

شروط التسجيل في دعم حافز 1446‍

يمكننا التعرف على شروط التسجيل في دعم حافز 1446‍ للعام الجديد بالمملكة من خلال الآتي:

يشترط أن يتراوح عمر الفرد المتقدم بين 20 وحتى 35 عام.

يشترط أن يكون الفرد حاصل على الجنسية السعودية.

يشترط أن يملك الفرد القدرة الكافية للعمل فيجب ألا يملك أي إعاقة تمنعه عن أداء عمله.

من الضروري عدم حصول الفرد على معاش تقاعدي أو دعم اخر.

من الضروري ألا يعمل الفرد في قطاعات المملكة السعودية المختلفة (خاص أو عام).

من الضروري عدم حصول الفرد على دخل شهري يقدر ب 2000 ريال أو أكثر.

طريقة التقديم في برنامج حافز للعام الجديد

يجب أن تتوجه في البداية إلى منصة طاقات من خلال البحث عنها عبر محرك البحث.

وبعد ذلك ابدأ في كتابة المعلومات الخاصة بك وهي الاسم والعمر والعنوان والجنسية ورقم الهاتف الساري.

وفي تلك الخطوة قم بتحديد البرنامج الذي تريد الحصول على الدعم الذي يقدمه.

ثم أدخل الأوراق والمستندات وهي شهادة التعليم والهوية الوطنية.

وفي نهاية الأمر وبعد التأكد من المدخلات اضغط على أيقونة (تسجيل) وبذلك ستنجح في التسجيل.

مزايا الحصول على دعم حافز

إذا كنت تريد الحصول على عمل وأردت الاستعلام عن الأسباب التي تجعل برنامج دعم حافز من أفضل البرامج التي توفر وظائف عديدة فيجب عليك أن تطلع على المزايا الخاصة به، وهي كالاتي: