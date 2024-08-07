أسطوري 🔥مواصفات خرافية لهاتف Vivo iQOO Z9 Lite وسعر لا يصدق.. مراجعة شاملة للمواصفات ومميزات الهاتف

تعتبر شركة فيفو واحدة من الشركات البارزة في مجال الهواتف الذكية، حيث كشفت مؤخرا عن هاتفها الجديد المخصص للفئة الاقتصادية، وهو هاتف Vivo iQOO Z9 Lite، الذي يتميز بتصميمه الجذاب والأنيق، إضافة إلى مواصفاته المتميزة مقارنة بسعره الجيد، ولعل ومن أبرز هذه المواصفات المعالج الممتاز من ميديا تيك Dimensity 6300 بثمانية أنوية، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وسنوضح لحضراتكم فيما يلي أهم التفاصيل الخاصة بمواصفات وسعر الهاتف.

مواصفات هاتف Vivo iQOO Z9 Lite

المعالج: ميديا تيك Dimensity 6300 بثمانية أنوية وتقنية تصنيع 6 نانومتر.

التخزين والرام: ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت.

الكاميرا: أمامية بدقة 8 ميجابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 50+2 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة ودقة 1612×720 بكسل وجودة +HD مع معدل تحديث 90 هرتز.

نظام التشغيل: أندرويد 14 مع واجهة فيفو Funtouch 14.

البطارية: سعة 5000 مللي أمبير.

الأمان: يدعم مستشعر البصمة المدمج بزر الطاقة وميزة التعرف على الوجه.

خاصية OTG: مدعومة.

الشحن السريع: يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط والشحن السلكي العكسي.

منفذ USB: من نوع Type-C 2.0.

الألوان المتاحة: الأزرق والبني.

مميزات هاتف Vivo iQOO Z9 Lite

الهاتف مصمم ليقاوم الغبار والماء وفق معيار IP64 وهو مصنوع بالكامل من البلاستيك.

تأتي بطاريته الكبيرة لتوفر فترة تشغيل طويلة كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يمكن زيادة سعة التخزين بإضافة بطاقة ذاكرة خارجية MicroSD بدلا من الشريحة الثانية.

يوفر الهاتف إمكانية تصوير الفيديو بجودة FHD بالكاميرتين الأمامية والخلفية، ويقدم المعالج أداءً جيدًا بالنسبة لفئته السعرية.

يتضمن منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن كما أن الكاميرا الخلفية توفر أداء جيد في التصوير.

يدعم الهاتف مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة.

سعر هاتف فيفو vivo ايكو Z9 لايت

تكلفة الهاتف في الأسواق الدولية حوالي 125 دولار للإصدار الذي يحتوي على سعة تخزين 128 جيجا بايت و4 جيجا رام، أما النسخة التي تأتي بسعة 128 جيجا بايت و6 جيجا رام، فسعرها يقارب 137 دولار.