شوف اسمك “هنا” اسماء مستحقي الاسكان العسكري الاردن 2024.. وشروط القبول للمتقدمين الجدد

مازال العديد من المواطنين في مختلف محافظات الأردن يبحثون عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني، بعد إطلاق مجموعة من الأسماء العاملين في هذا القطاع، حيث إن هذا القطاع العسكري الأردني يوفر العديد من الوحدات السكنية الملائمة بأسعار مخفضة، بعيدًا عن أسعار السكن الخارجية، وعليه فمن السهل التعرف على أسماء المستحقين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري بالأردن

وعن الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري الأردني، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع مديرية الإسكان والأشغال في الأردن.

كذلك يتم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

مع إدخال المعلومات المعنية بالشخص المتقدم.

النقر على زر “الخدمات العسكرية”.

اختيار الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.

مع إدخال الرقم الوطني واسم الشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من استخراج أسماء مستحقي الإسكان العسكري.

ما هي شروط القبول في الإسكان العسكري في الأردن؟

وجاءت أبرز شروط التقديم في الإسكان العسكري الأردني لجميع المتقدمين الجدد، وفقًا للأتي:-