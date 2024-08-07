يا ترى الذهب رايح على فين.. انخفاض أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها في أربيل

انخفضت أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما سجلت زيادة في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، السابع من آب 2024، أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد تراجعت بشكل واضح، بينما شهدت الأسواق في أربيل ارتفاعاً في الأسعار، مما يعكس تفاوت الأسواق في العراق.

أسعار الذهب في بغداد اليوم

سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍شارع النهر في العاصمة بغداد، انخفاضًا مسجلًا سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 507 آلاف دينار، بينما سجل سعر الشراء 503 آلاف دينار، فيما يتعلق بالذهب العراقي، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 بلغ 477 ألف دينار، وسعر الشراء 473 ألف دينار.

نوع الذهب سعر البيع (دينار) سعر الشراء (دينار) الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 507,000 503,000 الذهب العراقي 477,000 473,000

سعر الذهب اليوم في أربيل

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 510 آلاف دينار و520 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 480 ألف دينار و490 ألف دينار،

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب عيار 24 مبلغ 588 ألف دينار، وعیار 22 سجل 540 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 21 515 ألف دينار، وعيار 18 بلغ 440 ألف دينار.

تستمر أسعار الذهب بالتأرجح بين المناطق، مما يعكس حالة السوق المحلية والمناخ الاقتصادي بشكل عام.

توقعات سعر الذهب في العراق للفترة القادمة

أفادت التقارير الأخيرة بأن أسعار الذهب شهدت تبايناً ملحوظاً في الأسواق المحلية في العراق، فقد انخفضت أسعار الذهب في العاصمة بغداد، بينما سجلت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مما يدل على تقلبات السوق، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب في العام 2024، حيث يتوقع عدد من الخبراء أن تتجاوز الأسعار مستويات 2300 دولار للأونصة.