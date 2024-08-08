للحصول على المليون.. اشترك الآن في مسابقة الحلم 2024 حقق حلم الثراء مع مصطفى الآغا

قدمت مسابقة الحلم 2024 هذا الموسم عرضاً مغرياً للمشاركين الراغبين في الفوز بإحدى الجوائز الشهرية التي تُسحب عليها أعلن المقدم الرسمي للبرنامج، مصطفى الأغا، في اللحظات الأخيرة من السحب الذي جرى الشهر الماضي عن وجود فرصة فريدة لجميع المشاركين، حيث يمكنهم المشاركة في ثلاث سحوبات كبيرة برسالة واحدة فقط، وذلك لفترة محدودة تابعوا هذا المقال عبر موقعكم البديل.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

إذا كنت تود الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 عبر هاتفك الهاتف المتنقل، قم باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الرسائل على جهازك.

اكتب في الرسالة كلمة “حلم” أو “Dream” وفقًا للتعليمات المرفقة.

قم بإدخال الرمز الخاص ببلدك في الأرقام المطلوبة.

قم بإرسال الرسالة.

سوف تتلقى رسالة تحتوي على أسئلة ذات صلة بالمسابقة.

أجب على الأسئلة بدقة، ثم قم بإعادة إرسال الرسالة لاستكمال إجراءات الاشتراك.

تابع برنامج مسابقة الحلم لتعرف الفائزين وأحدث التطورات.

جوائز مسابقة الحلم

من المشار اليه ان مسابقة الحلم تمنح مجموعة من الجوائز الثمينة التي تشمل:

الجوائز الأسبوعية

تعلن جائزة مالية قيمتها 5000 دولار كل يوم سبت.

الجوائز الشهرية

تُعلن جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار في أول يوم خميس من كل شهر.

الجائزة الكبرى

تبلغ مليون دولار ويتم الإعلان عنها عند انتهاء السنة