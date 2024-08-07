رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهي 2024 برقم الجلوس الاردن moe.gov.jo

مع اقتراب موعد إعلان نتائج التوجيهى 2024 في الأردن، تزداد الحاجة إلى وسيلة موثوقة وسريعة للحصول على النتائج. من هنا، قدمت وزارة التعليم الأردنية منصة أوبن أيمس لتسهيل الوصول إلى نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية تعتبر هذه المنصة من بين الأدوات التكنولوجية البارزة التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير المعلومات بسرعة ودقة.

كيفية التسجيل في منصة أوبن أيمس openemis

للاستفادة من خدمات منصة أوبن أيمس، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أوبن أيمس او من خلال رابط وزارة التربية الاردنية

تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة السر.

بعد إكمال التسجيل، يجب استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى الحساب.

يمكن بعد ذلك الاستفادة من كافة خدمات المنصة.

فوائد منصة أوبن أيمس للطلاب وأولياء الأمور

تعتبر منصة أوبن أيمس أداة مهمة لتحسين العملية التعليمية في الأردن، حيث