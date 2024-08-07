موعد صرف رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024 و خطوات الاستعلام عن الرواتب بعد أعلان وقت صرفها

أوضح الصندوق المغربى للتقاعد أن موعد صرف رواتب المتقاعدين قد تم تحدديها وذلك للبدء فى عمليات الصرف الشهرية حيث قام الصندوق بطرح رواتب المتقاعدين فى المواعيد التى تم تحديدها بشكل مسبق من أجل التسهيل على المستفيدين فى صرف رواتبهم دون أى تاخير ومن أجل ذلك سوف نعمل على توضيح خطوات الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024 ومتى موعدها

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024

أوضحت الحكومة المغربية أن موعيد الصرف المخصصة لشهر أغسطس 2024 سوف تكون على الشكل التالى وهى :_

يتم صرف الرواتب يوم 25 اغسطس 2024 وفى حالة مزامنة الموعد للعطلات الرسمية يتم تأخير أو تعجيل الصرف على أن يكون الموعد ثابت وبشكل شهرى.

زيادة الحد الادنى للاجور بواقع 1000 درهم مغربى شهريأ بعد تعديل الحد الادنى للاجور فى البلاد.

يتم صرف مبلغ الزيادة ضمن المرحلة الاولى على أن يستنأئف صرف باقى المبلغ بنهاية هذا العام

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المغرب

أعلنت وزارة المالية المغربية عن مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تتيح للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها يمكن تلخيص هذه الخطوات كما يلي:

تسجيل الدخول الى رابط وزارة المالية المغربية.

قم بالدخول الى الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خانة الاستعلام عن الرواتب.

اكتب بيانات الشخص المستعلم.

اضغط على كلمة استعلام.

وتعمل الحكومة المغربية من خلال صندوق التقاعد المغربى على تسهيل كافة العمليات المستنديه الخاصة بالمستفيدين سوا وقت التقديم أو حتى تحديث البيانات وغيرها من الامور وذلك من خلال حزمة من المنصات الالكترونية المتنوعة