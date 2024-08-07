انت الرابح بالمليون دولار.. الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع الاعلامي القدير مصطفي الأغا من كافة البلدان العربية

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أكبر وأهم المسابقات في العالم العربي وهل هي المسابقة الأولى من حيث الشعبية حيث يتابع هذه المسابقة العديد من المواطنين في الوطن العربي الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم وذلك لتحقيق حلمهم بالحصول على مبالغ مالية ضخمة ويتم الإعلان عنها في تلك المسابقة، لذا سنتعرف اليوم معا على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم بشكل مجاني في السطور القادمة في فتابعونا.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

الاشتراك في مسابقة الحلم يحتاج إلى القيام بمجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تأتي على النحو التالي:

أولا على المتسابق أن يقوم بإيجاد الرقم الخاص بالمسابقة الذي يناسب الدولة التي ينتمي إليها.

وبعد ذلك يقوم المتسابق بإرسال كلمات كلمة حلم أو dream على رقم المسابقة.

ومن ثم يصل إلى المتسابق مجموعة من الأسئلة التي يجب أن يجيب عليها وكل ما كانت الأجابة صحيحة كلما زادت فرصة المتسابق في الفوز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

لكل دولة رقم مخصص يمكن من خلاله إرسال الرسائل للاشتراك في المسابقة حيث تأتي أرقام الاشتراك في المسابقة على النحو التالي:

الدولة رقم الهاتف السعودية 858888

650444

755505 مصر 95458

95450 المغرب 9669 تونس 85988 الأردن 94099 الأمارات 5544 العراق 2770.

2266.

2180. اليمن 5222 عمان 90434 سوريا 1555 لبنان 008821622775627 البحرين 94000 الكويت 4141

كما تتيح إدارة مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك والانضمام إلى المسابقة عبر التطبيق الخاص بها (تطبيق مسابقة الحلم) الذي يمكن تحميله عبر متجر هواتف الأيفون والأندرويد ومن خلاله يتم الاشتراك والانضمام إلى المسابقة والاجابة على الاسئلة يوميا.

مقدار الجوائز المقدمة من مسابقة الحلم 2024

تقدر القيمة الكلية المقدمة من برنامج مسابقة الحلم حوالي 3.800 مليون دولار أمريكي يتم توزيعهم على النحو التالي: