انت الرابح بالمليون دولار.. الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع الاعلامي القدير مصطفي الأغا من كافة البلدان العربية

alaa hussein تاريخ النشر تصنيف منوعات
انت الرابح بالمليون دولار.. الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع الاعلامي القدير مصطفي الأغا من كافة البلدان العربية

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أكبر وأهم المسابقات في العالم العربي وهل هي المسابقة الأولى من حيث الشعبية حيث يتابع هذه المسابقة العديد من المواطنين في الوطن العربي الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم وذلك لتحقيق حلمهم بالحصول على مبالغ مالية ضخمة ويتم الإعلان عنها في تلك المسابقة، لذا سنتعرف اليوم معا على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم بشكل مجاني في السطور القادمة في فتابعونا. 

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 

الاشتراك في مسابقة الحلم يحتاج إلى القيام بمجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تأتي على النحو التالي: 

  • أولا على المتسابق أن يقوم بإيجاد الرقم الخاص بالمسابقة الذي يناسب الدولة التي ينتمي إليها. 
  • وبعد ذلك يقوم المتسابق بإرسال كلمات كلمة حلم أو dream على رقم المسابقة. 
  • ومن ثم يصل إلى المتسابق مجموعة من الأسئلة التي يجب أن يجيب عليها وكل ما كانت الأجابة صحيحة كلما زادت فرصة المتسابق في الفوز. 

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 

لكل دولة رقم مخصص يمكن من خلاله إرسال الرسائل للاشتراك في المسابقة حيث تأتي أرقام الاشتراك في المسابقة على النحو التالي: 

مسابقة الحلم 2024
مسابقة الحلم 2024

 

 

الدولة

رقم الهاتف 
السعودية
  • 858888
  • 650444
  • 755505
مصر
  • 95458
  • 95450
المغرب 
  • 9669
تونس
  • 85988
الأردن
  • 94099
الأمارات
  • 5544
العراق
  • 2770.
  • 2266.
  • 2180.
اليمن
  • 5222
عمان 
  • 90434
سوريا
  • 1555
لبنان
  • 008821622775627
البحرين
  • 94000
الكويت
  • 4141

كما تتيح إدارة مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك والانضمام إلى المسابقة عبر التطبيق الخاص بها (تطبيق مسابقة الحلم) الذي يمكن تحميله عبر متجر هواتف الأيفون والأندرويد ومن خلاله يتم الاشتراك والانضمام إلى المسابقة والاجابة على الاسئلة يوميا. 

مقدار الجوائز المقدمة من مسابقة الحلم 2024 

تقدر القيمة الكلية المقدمة من برنامج مسابقة الحلم حوالي 3.800 مليون دولار أمريكي يتم توزيعهم على النحو التالي: 

  • سحوبات أسبوعية تتم في نهاية يوم الخميس من كل أسبوع تقدر قيمة هذه الجوائز ب 5000 دولار أمريكي. 
  • سحوبات تتم للمشتركين بقيمة 100000 دولار أمريكي وهي تتم في اول خميس من كل شهر ميلادي. 
  • ويكون هناك سحوبات على الذهب تتم هذه السحوبات في شهر رمضان المبارك. 
  • سحب يقدر بقيمة مليون دولار أمريكي يتم في منتصف شهر ديسمبر وذلك لتصل قيمة الجوائز الي 3.800.000 دولار أمريكي. 
معلومات الكاتب
alaa hussein

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