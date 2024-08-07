خطوات أستخراج استمارة نقل النفوس ca.iq 2024 عبر بوابة حكومة المواطن الالكترونى

ترتفع عمليات البحث حول خطوات استخراج أستمارة نقل الفنوس 2024 فى العراق والتى تعتبر من أهم خدمات وزارة الداخلية العراقية الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطنين فى الاجراءات وذلك من خلال موقعها الالكترونى عبر الانترنت دون الحاجه لزيارة المكاتب الحكومية .

استمارة نقل النفوس 2024

تعمل وزارة الداخلية العراقية على تقديم الدعم الشامل للمواطنين عبر توفير مختلف الخدمات، ومن ضمنها مبادرة “أسماء نقل النفوس”، يمكن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء من خلال بوابة وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع حكومة المواطن. النقر على أيقونة “متابعة الطلبات السابقة”. إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل: (الاسم. رقم الهوية. المهنة. نوع الطلب. تاريخ ميلاد المتقدم ) ومن قم الضغط على أيقونة كلمة الاستعلام بعد ذلك سوف تظهر الكشوفات المتاحة أمام المواطن بشكل فورى وبداخلها تفاصيل أسماء المستفيدين من الوجبة الجديدة.

شروط التسجيل في نقل النفوس

وعلى صعيد متصل أوضحت الوزارة أن هناك مجموعة من الشروط يجب توفيرها للاشخاص الراغبين فى الاستفادة من الخدمات التى تخص المنح المالية التى تقدمها الحكومة العراقية وهى على النحو التالى :-

أن تكون حاصل على الجنسية العراقية

الاقامة الدائمة فى العراق

ان لا يكون لديك جنسية اخرى بخلاف العراقية

أن لا تمتلك عقار أو أصول بقيمة مالية عالية

عدم وجود دخل شهرى ثابت لك

يتم تقديم المستندات الداعمة مع الفيش والتشبية الخاصة بك

تعمل الحكومة العراقية على تسهيل حياة المواطنين فى العراق من خلال حزمة من الخدمات الالكترونية التى من شانها العمل على تقليل الازدحام والضغط فى مكاتب المصالح الحكومية.