رابط استمارة التقديم في كلية الشرطة العراقية دورة 71 والشروط المطلوبة وزارة الداخلية العراقية

صرحت وزارة الداخلية بالعراق عن فتح باب التسجيل لكل الطلبة الراغبين في دخول كلية الشرطة فى الدورة 71 وذلك لمن يحملون الشهادة الثانوية لعام 2024 وتعتبر تلك الفرصة من أقوى الفرص التى ينتظرها العديد من الطلاب في العراق للعمل في هذا المجال ومن أجل ذلك أوضحت كلية الشرطة أهم الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بها ليتم قبولهم بناءً على تلك المعايير.

رابط استمارة التقديم في كلية الشرطة العراقية دورة 71

وعلى صعيد اخر أوضحت الوزارة أن هناك عدد من الخطوات التى يجب على كل من يرغب فى التسجيل فى كلية الشرطة العراقية الالتزام بها فى التقديم وهى على النحو الاتى :-

قم بتسجيل الدخول الى رابط وزارة الداخلية العراقية.

قم بكتابة أستمارة التسجيل ومن ثم التأكد من صحة بياناتك وأن تكون متوافقة مع معلوماتك فى الاوراث الثبوتية.

قم بتحميل كافة المستندات الخاصة بك وهى ( الوثيقة المدرسية مصدقة، تقرير طبي، صورة شخصية، بطاقة السكن، البطاقة الوطنية للمتقدم ولوالديه) من أجل توثيق التسجيل ضمن الكلية بشكل سليم وصحيح.

شروط القبول في كلية الشرطة العراقية 2024

لقد عملت وزارة الداخلية في العراق على وضع بعض من الشروط والمعايير من أجل قبول الطلاب في كلية الشرطة العراقية والتي تضمن التالي: