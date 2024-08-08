خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة السداد عبر بوابة أور والضوابط اللازمة للتسديد 2024

تقدم الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أور لتسهيل عملية معرفة الغرامات المرورية المرتبطة بالمركبة باستخدام الرقم الألماني، مما يساعد المواطنين على تجنب العقوبات المحتملة ودفع الغرامات في الوقت المناسب، في هذه المقالة سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات وطريقة سدادها بسهولة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق

إذا كنت تريد الاطلاع على المخالفات المرورية المتعلقة بالمركبة الخاصة بك، يمكنك الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة أور الإلكترونية.

انقر على القائمة الرئيسية واختر قسم الخدمات.

اضغط على خيار غرامات المرور.

تدوين الرقم الألماني للسيارة الموجود في الجزء الخلفي منها.

اضغط على زر البحث وستظهر لك كافة الغرامات المسجلة إذا كانت موجودة.

طريقة سداد المخالفات المروية عبر بوابة أور 2024

أطلقت الحكومة العراقية بوابة أور لتقديم مجموعة من الخدمات والفوائد للمواطنين، ويمكنك الآن دفع المخالفات المرورية من خلالها باتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لأور.

أدخل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على خيار التعرف على الغرامة.

أدخل البيانات المطلوبة المتاحة أمامك بما في ذلك رقم لوحة السيارة.

تحقق من صحة البيانات المدخلة والنقر على زر التأكيد.

اختار طريقة السداد المناسبة لك.

بعد الانتهاء من عملية الدفع يمكنك طباعة وصل الدفع والاحتفاظ به.

بهذه الوسيلة يمكن للمواطنين في العراق دفع الغرامات المرورية بشكل إلكتروني بكل سهولة.

الضوابط اللازمة لتسديد المخالفات المروية

أصدرت الحكومة العراقية الضوابط والشروط المطلوبة لسداد المخالفات المرورية، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة وهي على النحو التالي: