مصر الرافدين يوزع 150 مليون دينار!!.. الحصول على أكبر قرض للمواطنين في العراق

يرغب العديد من المواطنين في الحصول على قروض سكنية من مصرف الرافدين في دولة العراق، فضلاً عن أن من أبرز وأهم السلف المقدمة “سلفة الوحدات السكنية”، التي يتم إطلاقها للعديد من المواطنين، حيث إن الحد الأدنى من هذه السلفة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، وفي السطور التالية نوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على السلف.

إجراءات الحصول على سلفة الرافدين

أكد مصرف الرافدين أن الحد الأعلى لسلف الرافدين تصل إلى 150 مليون دينار عراقي، وجاءت أنواعها كما يلي:-

سلفة تتراوح من 50 إلى 75 مليون دينار عراقي لشراء قطعة أرض.

ويتراوح سلف الرافدين من 15 إلى 75 مليون دينار عراقي في سبيل البناء والترميم والتأهيل بواقع يصل إلى 5 مليون دينار.

هذا وأن نوع السلفة الأخرى تتراوح من 50 إلى 150 مليون دينار لشراء دار سكني.

تصل نسبة الفائدة لسلفة الرافدين إلى 6%.

فترة السلفة تكون بنحو 15 عامًا.

الفئات المستحقة للحصول على سلفة الرافدين

وحدد مصرف الرافدين الفئات المستحقة للحصول على سلف شراء الوحدات السكنية، وفقًا للأتي:-

يمكن للموظفين الحصول على السلفة بضمان بطاقة الماستر كارد مع رهن لصالح المصرف وذلك بنحو 25% من قيمتها.

بينما يستحق للمواطنين الحصول على السلفة بضمان كفيل موظف مع تقديم سند عقار لصالح المصرف وذلك بمبلغ 25%.

يحق للمتقاعدين الحصول على سلف الوحدات السكنية لجميع من هم تحت العمر التأميني حتى سداد انتهاء فترة القرض.

مستندات الحصول على سلفة الرافدين

وجاءت أهم المستندات المعنية بطلب الحصول على سلفة الرافدين في العراق، كما يأتي:-

إرفاق صورة من هوية الأحوال المدنية وكذلك شهادة الجنسية.

تقديم نسخة حديثة للعقار.

التعهدات الخاصة بدائرة المقترض.

تقديم مستندات الكفيل وفقًا للشخص المتقدم وراتبه المتحصل عليه.

إطلاق وجبات قروض مصر الرافدين

ويقوم مصرف الرافدين من وقت إلى أخر بإطلاق العديد من الوجبات التي تحمل الكثير من القروض المختلفة أمام جميع المتقدمين، وخاصة من يرغبون في شراء وحدات سكنية بأسعار مخفضة، على أن يتم التسهيل في كافة الإجراءات الخاصة بحصولهم على مثل هذه القروض في دولة العراق.