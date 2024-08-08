سدد مخالفاتك إلكترونيا.. خطوات الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور 2024

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع أصبحت الحكومة العراقية تسعى جاهدة لتسهيل حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة من بين هذه الخدمات تأتي خدمة الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور وسدادها عبر منصة أور العراقية كخطوة هامة نحو التحول الرقمي حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم بسهولة ويسر باستخدام الرقم الألماني وبفضل هذه الخدمة يمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل المخالفات وسدادها إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة والدوائر الحكومية تابعونا لمعرفة التفاصيل.

الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور لعام 2024

يمكنك الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور لعام 2024 وتسديدها عبر منصة أور العراقية باستخدام الرقم الألماني من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع منصة أور الرسمي عبر الرابط للدخول الى الموقع اضغط هنا .

إذا كنت تمتلك حسابا على المنصة قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك إذا لم يكن لديك حساب قد تحتاج إلى إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن خيار الاستعلام عن غرامات المرور أو مخالفات المرور.

أدخل الرقم الألماني للسيارة في الحقل المخصص.

بعد إدخال الرقم الألماني ستظهر لك قائمة بالمخالفات المرورية المسجلة على سيارتك مع التفاصيل المتعلقة بكل مخالفة.

اختر المخالفات التي ترغب في تسديدها.

اتبع التعليمات الخاصة بعملية الدفع الإلكتروني لإتمام عملية التسديد.

بعد إتمام عملية الدفع قد تحتاج إلى تأكيد الدفع عبر البريد الإلكتروني أو عبر رسالة نصية تصلك على هاتفك.

طرق سداد غرامات المرور الرقم الألماني 2024

في ظل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية تقدم الحكومة العراقية عدة طرق من أجل سداد غرامات المخالفات المرورية هذه الطرق تتيح للمواطنين سهولة وسرعة في سداد الغرامات مما يساعد في تجنب تراكم الغرامات والمشاكل القانونية إليك بعض الطرق المتاحة لدفع الغرامات المرورية في العراق: