خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي والشروط والمستندات اللازمة للحصول عليها

يشهد برنامج تكافل وكرامة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، حيث تزداد عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن حالة استحقاقهم باستخدام الرقم القومي عام 2024، يعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم المواطنين، وذلك لمساعدتهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالمعيشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات اللازمة للاستعلام عن حالة الاستحقاق عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

في ظل استمرار تساؤلات المواطنين حول كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي عام 2024، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن القيام بذلك بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وللاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختار برنامج “تكافل وكرامة” من الخيارات المتوفرة.

اكتب اسمك الرباعي بدقة.

يحدد المستفيد الشهر الذي يريد معرفة تفاصيل معاشه عنه.

سجل رقم هاتف المستحق لضمان التحقق من هويته.

بعد إدخال كافة المعلومات يقوم المستخدم بالنقر على زر “استعلام” لعرض جميع التفاصيل اللازمة حول المعاش.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر أغسطس

حددت وزارة التضامن الاجتماعي تاريخ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024، حيث سيتم صرف المعاش في منتصف الشهر من خلال المواقع المخصصة لتوزيع الدعم النقدي، يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس اعتبارا من 15 من الشهر، ولم يتم حتى الآن إصدار أي بيان رسمي يشير إلى تقديم موعد الصرف.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط أساسية ينبغي أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كما يلي: