خطوات التسجيل لقرعة الحج في العراق عام 2025 والموعد الرسمي لإغلاق باب تقديم الطلبات

أطلقت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق منصة إلكترونية تسهل على المواطنين التسجيل في قرعة الحج بطريقة سهلة وميسرة، يتيح هذا النظام للمتقدمين متابعة طلباتهم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، ومع اقتراب موسم الحج يزداد الإقبال على التسجيل عبر المنصة، ولتعزيز فرص الحصول على تصريح الحج ينصح بالتسجيل المبكر عام 2025، تتناول هذه الفقرة خطوات التسجيل وبعض النصائح الضرورية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية التسجيل الإلكتروني في العراق.

خطوات التسجيل لقرعة الحج في العراق عام 2025

لم يعلن بعد عن التاريخ الرسمي للتسجيل في قرعة عام 2025، ولكن يتوقع أن يبدأ التسجيل في منتصف شهر محرم، للتسجيل في القرعة يتعين على المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

ادخل الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

سجل الدخول إلى الموقع.

تعبئة استمارة التسجيل الإلكتروني.

حمل المستندات الرسمية المطلوبة.

وافق على الشروط والأحكام.

اضغط إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل في قرعة الحج عام 2025 في العراق

وضعت وزارة الحج والعمرة في العراق مجموعة من الشروط التي يجب أن ينطبق على المتقدمين للتسجيل في قرعة 2025:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و65 عام.

يجب أن يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج مرتين كحد أقصى.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

يجب ألا تكون المتقدمة حاملا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الحمل.

موعد التسجيل في العراق لعام 2025

على الرغم من إعلان الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن بدء التسجيل عام 2025، إلا أنها لم تحدد موعدا نهائيا للتقديم، وتشير التوقعات إلى أن بدء التسجيل سيكون في أوائل عام 2025، وقد أكدت الهيئة أن اختيار الفائزين في القرعة سيكون بناء على مدى تلبية المتقدمين للشروط والتعليمات الخاصة بالجهات المعنية.

المستندات اللازمة للتسجيل

يجب على المتقدمين لقرعة الحج في العراق عام 2025 تقديم المستندات التالية: