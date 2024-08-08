طريقة التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2024 والمعايير اللازمة

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت إحدى المبادرات الأساسية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لتعزيز دور النساء في المجتمع، تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم المباشر للسيدات غير العاملات واللواتي لا يتمكن من العمل، مما يساعدهم في التغلب على التحديات والصعوبات الناتجة عن الظروف الاقتصادية الصعبة، في هذا المقال سنشرح لكم خطوات التسجيل في المنحة والشروط المطلوبة.
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر
يمكنك الآن التقدم للحصول على منحة المرأة الماكثة عبر تنفيذ الخطوات التالية:
- توجه إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.
- اختار منحة المرأة الماكثة ثم اختر الولاية المتعلقة بها.
- ستظهر لك نموذج التسجيل يرجى إدخال المعلومات المطلوبة بدقة.
- تحقق من دقة المعلومات المدخلة ثم قم بالضغط على زر الإرسال.
- انتظر حتى يتم فحص الطلب من قبل الجهات المعنية وسيتم إبلاغك بالقبول أو الرفض لاحقا.
شروط التقديم في المنحة المرأة الماكثة بالبيت
أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المنحة وهي كما يلي:
- يجب أن تكون المتقدمة جزائرية وتعيش في البلاد بشكل دائم.
- على المتقدمة للمنحة أن تقدم ما يثبت أنها تكرس وقتها بالكامل لرعاية الأسرة والشؤون المنزلية.
- يجب أن يكون عمر المتقدمة للمنحة بين 19 و 60 عاما.
- شرط أن يكون لديك عمل رسمي أو راتب شهري وأن تكون من ذوي الدخل المحدود.
- عدم الاستفادة من أي برامج دعم مالي قدمتها الحكومة الجزائرية من أجل الحصول على المنحة.
- تقديم إثبات يوضح وضعها الاجتماعي والمالي.
- لا تمتلك المتقدمة أراضي أو عقارات ذات قيمة مالية مرتفعة، كما أنها ليست مسجلة بسجل تجاري باسمها.