“وداعًا للألعاب التقليدية”.. أقوى وأفضل ألعاب باتل رويال 2024 Best Battle Royale Games للهاتف والكمبيوتر

هناك العديد من ألعاب الباتل رويال الرائعة التي يمكنك الانغماس فيها، مما يجعل من الصعب تحديد الأفضل منها؛ في السنوات الأخيرة، شهدنا تدفقًا كبيرًا من الألعاب التي تعتمد على هذا النوع، ولكن مع لمساتها الخاصة التي تضفي عليها طابعًا فريدًا، هناك تنوع كبير في عناوين القتال في الساحات حيث يسعى الجميع لأن يكونوا الأوائل؛ لذا، تابع القراءة لاستكشاف أقوى وأفضل ألعاب الـBattle Royale التي يمكن لعبها في عام 2024.

لعبة أبيكس ليجندز Apex Legends

منذ لحظة إطلاقها، استطاعت Apex Legends أن تحقق نجاحًا باهرًا في عالم ألعاب Battle Royale، قد تكون اللعبة استعارت العديد من الأفكار من ألعاب أخرى معاصرة، لكنها تميزت بتقديم عناصرها الخاصة مثل الشخصيات “Legends”، التي لكل منها قصتها الفريدة وشخصيتها وآليات اللعب التي تجعلها فريدة من نوعها؛ تأخذ Apex Legends العديد من العناصر الناجحة من لعبة أخرى من خلال تقديم محتوى موسمي ممتع وأحداث داخل اللعبة تجذب انتباه اللاعبين.

ومع ذلك، ما يجعل Apex تتفوق على باقي الألعاب في هذا النوع هو تركيزها على أسلوب اللعب السريع والديناميكي الذي يختلف تمامًا عن أي شيء آخر؛ الركض، القفز، واستخدام الباركور للتنقل عبر الخريطة يظل ممتعًا ولا يمل منه أبدًا، في الواقع، بعد التعود على حركة اللعب في Apex Legends، قد تجد صعوبة في العودة إلى ألعاب Battle Royale الأخرى التي تتميز بإيقاع أبطأ؛ يجمع هذا التركيز على السرد واللعب السلس والممتاز بينهما ليجعل من Apex Legends الأفضل في فئتها.

لعبة كول أوف ديوتي Call of Duty: Warzone 2.0

تعد كول اوف ديوتي Call of Duty: Warzone 2.0 واحدة من أكثر تجارب ألعاب الفيديو إثارة، حيث تمكَّن هذا الإصدار الثاني من التفوق على سلفه في قائمة أفضل ألعاب Battle Royale، يتميز هذا الإصدار ليس فقط بأسلوب البقاء الكلاسيكي في ساحات المعارك، بل يقدم أيضًا وضع DMZ مخصص للاعب الفردي، وهو خيار مثالي لمن يبحثون عن تجربة تعتمد على السرد بشكل أكبر.

اللعبة تتطلب مهارات عالية للدخول فيها، وهي ليست بالسهولة التي قد تبدو عليها، خاصة إذا كنت تطمح للانتصار، ومع ذلك، إذا تمكنت من إتقان الأسلحة المعقدة ومرفقاتها، بالإضافة إلى الامتيازات والميكانيكيات الخاصة باللعبة، فستحظى بتجربة ممتعة للغاية.