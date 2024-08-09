خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة محافظات العراق 2024 من خلال منصة مظلتي

في ظل الاهتمام المتزايد من قبل المواطنين بمعرفة أسماء الأفراد المشمولين في الرعاية الاجتماعية، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية برنامجا متكاملا لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، يشمل هذا البرنامج جميع المحافظات العراقية ويهدف إلى ضمان حياة كريمة للمستفيدين من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية.

متى صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى الآن عن موعد إصدار الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وكانت الوزارة قد أعلنت عن الوجبات السابقة حتى الوجبة السادسة التي شملت عددا كبيرا من المواطنين في مختلف المحافظات، ومن المتوقع أن تصدر الوجبة السابعة قريبا بعد انتهاء مراجعة الطلبات المقدمة وإجراء الدراسات الميدانية اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الحصول على معلومات حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية عبر اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى منصة مظلتي الإلكترونية.

أدخل رمز التحقق للوصول إلى الصفحة المرغوب فيها.

اختار الرقم الخاص بالدفعة والوجبة التي يود المتقدم الاستفسار عنها.

حدد المحافظة التي يقيم فيها المتقدم.

أدخل بيانات المتقدم الشخصية.

اضغط على زر “استعراض” لعرض التقارير.

ستظهر النتائج أسماء المستفيدين مما يتيح للمتقدمين معرفة ما إذا تم قبولهم في الدفعة أم لا.

أهداف برنامج الرعاية الاجتماعية

يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في العراق من خلال توفير مساعدات مالية وخدمات اجتماعية تساعد في تحسين مستوى معيشتهم، يغطي البرنامج كافة المحافظات العراقية ويسعى لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، يعتمد البرنامج على معايير محددة لاختيار المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، ومن الضروري أن يظل المواطنون على اطلاع دائم بالإعلانات الرسمية التي تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.