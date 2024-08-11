إطلاق الهاتف الجديد Poco M6 Plus بشكل رسمي في الخارج.. تعرف على مواصفاته وسعره

يكون هذا الهاتف الحديث من الأجهزة التي تكون تابعة بشكل كلي إلى سلسلة هواتف M6 من بوكو، وهي تكون علامة فرعية تكون تابعة إلى شركة شاومي، وهي تكون من الشركات القديمة التي تم إطلاق الهاتف الأول لها في شهر ديسمبر عام 2023، كما أن هذا الجهاز يكون مميز بمعالج يقوم بدعم الشبكات الخاصة بالجيل الخامس، مع وجود شحن سريع وكاميرا خلفية عالية الجودة.

مواصفات جهاز Poco M6 Plus الجديد

يوجد في الهاتف مجموعة كبيرة من المواصفات الجيدة وهي تكون كما يلي:

الهاتف يكون مقاوم لكل من الماء والغبار.

يدعم الجهاز تركيب شريحتين من شرائح الإتصال الخاصة بالجيل الخامس، أو من الممكن تركيب شريحة واحدة ومعها يتم استخدام كارت ميموري.

تكون الشاشة من النوع IPS LCD وتكون دقتها 1080×2460 بيكسل والمعدل الخاص بالتحديث يكون 120 هيرتز.

يكون المعالج المستخدم في الجهاز هو كوالكوم سناب دراجون 4 جين 2، ويكون المعالج الرسومي المستخدم في هذا الجهاز هو Adreno 613.

مساحة التخزين في الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام.

مواصفات أخرى في جهاز Poco M6 Plus

أيضا يوجد بعض المواصفات الأخرى التي تتوفر في هذا الجهاز وهي:

نظام التشغيل في هذا الجهاز هو Android 14.

يتوفر به كاميرا سيلفي تكون دقتها 13 ميجا بيكسل وكذلك كاميرا مزدوجة خلفية، تكون دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل وتكون دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل.

تكون سعة البطارية 5030 مللي امبير، كما أنها تقوم بدعم شحن سريع تكون قدرته 33 وات.

يتوفر هذا الهاتف بكل من اللون الأسود، والفضي والبنفسجي.

تسعير جهاز Poco M6 Plus 5G

تم تسعير هذا الهاتف الحديث بشكل كلي في دولة الهند بحوالي 160 دولار وذلك يكون لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، أما بالنسبة لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام يكون سعره حوالي 175 دولار، وتم إتاحة بيعه في الهند يوم أمس بتاريخ 5 أغسطس.