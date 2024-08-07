رابط منصة نفاذ.. سجل في برنامج حساب المواطن الكترونيا وتعرف على شروط التسجيل

يعتبر حساب المواطن من البرامج الاجتماعية الهامة المستهدفة محدودي الدخل، لصرف مبالغ مالية لإعانتهم على الحياة المعيشية ويتساءل البعض على طريقة التسجيل في حساب المواطن من خلال منصة نفاذ، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية بأنه يتم التسجيل في البرنامج بناء على بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها لدى المتقدمين سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنه يمكن التسجيل في حساب المواطن إلكترونيا من خلال منصة نفاذ كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة النفاذ الوطني الموحد من خلال الرابط الخاص بهم من هنا .

يطلب الموقع تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية الخاص بك واضغط على تسجيل.

اختر الخدمات الالكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار برنامج حساب المواطن.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب، وبعد تسجيلها اضغط على تأكيد البيانات من خلال كود التحقق.

اضغط على تسجيل، بهذه الطريقة يكون أتممت تسجيل الدخول على البرنامج.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية بأن هناك بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين على البرنامج وهي كالتالي: