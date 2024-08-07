بأمر ملكي.. إلغاء رسوم المرافقين بالمملكة العربية السعودية 

تم إصدار قرار ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين بإعفاء مواليد المملكة العربية السعودية من رسوم المرافقين لعام 1446، ويرغب العديد من الأشخاص التعرف على مدى صحة الخبر والتأكد من كافة تفاصيله، وقد أوضحت إدارة الجوازات السعودية الفئات التي يتم تحديدها للإعفاء من رسوم المرافقين، سنتعرف عليها في السطور التالية.

من هم الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

بعد إعلان المملكة العربية السعودية اعفاء المرافقين من تسديد الرسوم، يتساءل البعض على الفئات المعفاة حسب المعلن عنه من قبل الجوازات السعودية، وقد تم توضيح الفئات كالتالي:

زوجة المقيم داخل المملكة العربية السعودية الاولي يتم إعفاءها من تسديد رسوم المرافقين.

إذا بلغ ابن المقيم 18 عام لم يتم تسديد مبلغ إقامة له، وكافة العمالة الموجودة بالمملكة سواء عمالة منزلية أو عمالة حرة.

كما أعلنت أنه يتم إعفاء أبناء الأجنبي من امرأة سعودية لا يمكنهم تسديد رسوم الإقامة .

جميع المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا بعض الجنسيات التي تم تحديدها، وهي الفلسطينيين، والتركستانيين، وأيضاً مواطنين اتحاد ميانمار.

كافة السيدات الغير متزوجات تم اعفائهم من تسديد رسوم الإقامة.

الشركات الحديثة في المملكة العربية السعودية والتي تضم عمالة أقل من 4.

كم تبلغ رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية

بعد إعلان هيئة الجوازات السعودية الفئات المعفاة من تسديد رسوم المرافق يتساءل بعض المقيمين على المبلغ الخاص بالإقامة، وقد تم التوضيح بأنه يتم تسديد مبلغ قيمته 400 ريال سعودي لإقامة شخص من الاسرة، وذك المبلغ بعد إقرار زيادة رسوم المرافقين.