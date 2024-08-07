حسب مجموعك.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 علمي علوم

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 حديث الصباح والمساء وحديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الطلاب وأولياء الأمور، منذ الكشف عن النتائج والطلاب تقوم بالبحث ليلاً ونهار عن مؤشرات التنسيق للاطلاع على الكليات المتاحة لهم حسب المجموع، يعتبر العام الدراسي الجاري أفضل من السنوات الدراسية الماضية لأنه عام شهد حالة من الهدوء والاستقرار، مما استقبلت الوزارة عدد كبير من المتقدمين،

كما أن نسب النجاح للثانوية العامة بلغت 81.3% والتي تعتبر أعلى من العام الدراسي الماضية التي وصلت فيه نسب النجاح 78.81 والزيادة نحو 2.5%، قبل فتح باب التسجيل على الرغبات يتم الإعلان معدلات القبول بالكليات والجامعات المختلفة وهذا تعلن عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غضون ساعات قليلة، ولكن يمكنكم الإطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 المتوقعة بنسبة كبيرة ابقوا معنا.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024

تنسيق كلية الطب 374.5 درجة.

تنسيق كلية طب الأسنان 373 درجة.

تنسيق كلية الصيدلة 367 درجة.

مؤشرات كلية العلاج الطبيعي 369.5 درجة.

كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف 88.29%.

تنسيق كلية العلوم نحو 356.5 درجة.

تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 344 درجة.

تنسيق كلية الطب البيطري 352.5 درجة.

تنسيق كلية التمريض 342 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح نحو 386 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس 356.5 درجة.

تنسيق كلية الألسن 342 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 318.5 درجة.

كلية الفنون الجميلة 278.5 درجة.

كلية تجارة انجلش 318 درجة.

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 344.5 درجة.

كلية الفنون التطبيقية 2024 – 2025 يبلغ نحو 319 درجة.

كلية التربية 2024 – 2025 نحو 240 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التربية النوعية 250 درجة.

تنسيق كلية التجارة 293 درجة.

كلية حقوق انجلش 250 درجة.

كلية اللغات والترجمة نحو 329 درجة.

تنسيق كلية السياحة والفنادق 246 درجة.

مؤشرات تنسيق المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسب 252 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية دار العلوم 304 درجة.

تنسيق كلية الآداب 250.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية حقوق 250 درجة.

كلية رياض الأطفال 205 درجة.

كلية الزراعة 254 درجة.

تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي 250.5 درجة.

رابط تسجيل تنسيق المرحلة الاولى ثانوية عامة 2024

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