moe-ye.net رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن بالاسم ورقم الجلوس 2024 عبر وزارة التربية والتعليم اليمنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن بالاسم ورقم الجلوس 2024، ويكون ذلك عبر الدخول على رابط موقع الوزارة الرسمي وأيضا عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، وحددت الوزارة إنه يمكن الاستعلام عن النتائج ويكون ذلك من خلال الاتصال المحدد من قبل الوزارة، وشددت بأن تلك الخدمة ستكون متاحة بعد الانتهاء رسميا من المراجعة والتدقيق وكذلك التصحيح ورصد الدرجات لكافة الاوراق الامتحانية للطلاب على مستوي كافة المحافظات.

نتائج الثانوية العامة في اليمن بالاسم ورقم الجلوس

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية، بأن نسبة النجاح بلغت 95% للطلاب لهذا العام وتكون مرتفعة عن السنوات الماضية، وكشفت إنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن بالاسم ورقم الجلوس، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

تسجيل الدخول ثم اختيار أيقونة النتائج الامتحانية.

بعد ذلك يمكن تحديد الشعبة العلمية أو الشعبة الادبية.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة بكل دقة وتشمل الاسم ورقم الجلوس.

أخيرا قم بالضغط علي بحث لتظهر أمامك نتيجة الدرجات الامتحانية.

خطوات الاستعلام عبر موقع الادارة العامة للاختبارات

حددت الوزارة إنه يمكن الاستعلام عن النتيجة لجميع الطلاب وأولياء الأمور وذلك عبر الاتصال على رقم 160 وإدخال رقم الجلوس وذلك من خلال أي محافظة على مستوي البلاد، كما إنه يمكن أيضا الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات للتعرف على النتيجة ويكون ذلك من خلال اتباع النقاط الآتية: