HERE.. خطوات التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024 عبر موقع وزارة الدفاع الجزائرية mdn.dz

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
HERE.. خطوات التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024 عبر موقع وزارة الدفاع الجزائرية mdn.dz
التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، شروط وخطوات التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024، حيث تعتبر خدمة الجيش الوطني الشعبي من أهم أساسيات الدفاع الوطني والامن في البلاد، فيما تسعي الوزارة لتسهيل كافة إجراءات التسجيل وكذلك الانضمام للقوات المسلحة، ويكون ذلك عبر تقديم عددمن الخدمات المتطورة إلكترونيًا.

خطوات التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024

يمكن التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على رابط موقع وزارة الدفاع الجزائرية.
  • ثم قم الدخول على أيقونة قسم التسجيل أو التوظيف.
  • قراءة المعلومات المطلوبة للتسجيل والمتاحة أمامك.
  • الضغط على ايقونة تسجيل أو كتابة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.
  • كتابة الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد، ومعلومات الاتصال الصحيحة.
  • إرفاق الأوراق المطلوبة للتسجيل ومنها بطاقة الهوية وشهادة الدراسة.
  • التأكد بأن كافة البيانات التي تم إدخالها بشكل صحيح قبل تقديم الطلب.
  • بعد ذلك يتم تقديم الطلب عبر الضغط على زر إرسال أو تقديم، وسيتم تحويله للجهات المختصة ليتم مراجعته ويمكنك فيما بعد مراجعة حالة الطلب.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

حدد الجيش الوطني الجزائري الشروط اللازمة للتسجيل ولضمان قبول المتقدمين، والتي تتمثل بالاتي:

  • يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في الجزائر، وحاصل على الجنسية الجزائرية.
  • كذلك يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام و25 عام.
  • يجب بأن يكون المتقدم حاصل على شهادة التعليم الأساسي.
  • كما يجب بأن يكون مؤهل صحيًا وطبيا.
  • عدم وجود أي سوابق جنائية في وقت سابق.
  • اجتياز الفحوصات الطبية والنفسية.
  • يكون المتقدم خالي من الأمراض المزمنة.
  • كما إنه يجب تقديم أصل شهادة الميلاد، وصورة الهوية الوطنية، وكذلك تقديم شهادة صحية حديثة، وشهادة المؤهل الدراسي، وأي شهادات تعليمية أخرى.
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“لولو الشطورة” اضبط الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات وسلي أطفالك 
إنضم لقناتنا على تيليجرام