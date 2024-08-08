HERE.. خطوات التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024 عبر موقع وزارة الدفاع الجزائرية mdn.dz

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، شروط وخطوات التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024، حيث تعتبر خدمة الجيش الوطني الشعبي من أهم أساسيات الدفاع الوطني والامن في البلاد، فيما تسعي الوزارة لتسهيل كافة إجراءات التسجيل وكذلك الانضمام للقوات المسلحة، ويكون ذلك عبر تقديم عددمن الخدمات المتطورة إلكترونيًا.

خطوات التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024

يمكن التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع وزارة الدفاع الجزائرية.

ثم قم الدخول على أيقونة قسم التسجيل أو التوظيف.

قراءة المعلومات المطلوبة للتسجيل والمتاحة أمامك.

الضغط على ايقونة تسجيل أو كتابة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.

كتابة الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد، ومعلومات الاتصال الصحيحة.

إرفاق الأوراق المطلوبة للتسجيل ومنها بطاقة الهوية وشهادة الدراسة.

التأكد بأن كافة البيانات التي تم إدخالها بشكل صحيح قبل تقديم الطلب.

بعد ذلك يتم تقديم الطلب عبر الضغط على زر إرسال أو تقديم، وسيتم تحويله للجهات المختصة ليتم مراجعته ويمكنك فيما بعد مراجعة حالة الطلب.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

حدد الجيش الوطني الجزائري الشروط اللازمة للتسجيل ولضمان قبول المتقدمين، والتي تتمثل بالاتي: