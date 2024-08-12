بمعالج قوي ومواصفات حديثة تعرف على سعر وجميع إمكانيات هاتف  Infinix Note 40X 5G الحديث

قامت شركة انفينكس في شهر مارس السابق بالقيام بالتصريح عن سلسلة جديدة تماما وهي Note 40 في الخارج، وفي هذه الفترة قامت بالإعلان عن هاتف جديد بشكل كامل، وهذا الهاتف يتم دعمه بشبكات الجيل الخامس 5G، كما أن هذا الجهاز يتوفر به معالج قوى جدا من شركة ميدياتك كما يتوفر به كاميرا رئيسية قوية وكذلك شاشة مميزة جودتها عالية.

مواصفات جهاز Infinix Note 40X

قبل شراء الهاتف لابد من معرفة المواصفات الخاصة به وهي تكون كما يلي:

يكون هذا الجهاز مقاوم لكل من الغبار والماء.

يدعم الجهاز تركيب شريحتين من شرائح الإتصال من الجيل الخامس 5G مع السماح بتركيب كارت ميموري.

كما تكون شاشة الجهاز من النوع أموليد وتكون دقته 1080×2460 والمعدل الخاص بالتحديث يكون 120 هيرتز.

كما يكون المعالج مقدم من شركة ميدياتك والذي يكون ثماني النواة،

بالإضافة إلى أنه يوجد معالج رسومي في الهاتف.

واجهة الجهاز تكون Android 14.

مواصفات أخرى في جهاز Infinix Note 40X

من المهم معرفة تفاصيل البطارية والمساحة التخزينية والكاميرات وهي تكون كالتالي:

المساحة التخزينية في الجهاز تكون 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام.

يتوفر في الهاتف كاميرا أمامية تكون دقتها 8 ميجا بيكسل، كما به أيضا 3 كاميرات خلفية رئيسية تكون دقتها 108 ميجا بيكسل، وتكون دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل.

كما تكون سعة بطارية الهاتف حوالي 5000 مللي أمبير، وتقوم بدعم شحن سريع تكون قدرته 18 وات.

تكون ألوان الهاتف المتوفرة هي الأزرق، والأسود والأخضر.

سعر الهاتف في الهند

هذا الهاتف تم تسعيره في الهند لنسخة الـ 256 جيجا مع 8 جيجا رام بما يقارب من حوالي 167 دولار، كما يكون سعر الهاتف لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بحوالي 180 دولار.