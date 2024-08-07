بمواصفات عالية وتحديثات جديدة.. تعرف على هاتف Nothing Phone 2A Plus أفضل اختيار في الفئة المتوسطة 

تم الكشف من قبل شركة نوثينج عن إطلاق الهاتف الحديث لها وذلك في شهر مارس السابق، وخلال هذه الأيام أعلنت الشركة عن أنها قامت بإصدار هاتف جديد آخر لها والذي يكون به الكثير من التطورات والتحديثات في مواصفاته، كما أنه مميز بالكثير من الألوان الجديدة، ويعتبر هذا الهاتف من أفضل الاختيارات في الفئة والامكانيات المتوسطة.

مواصفات جهاز Nothing Phone 2A Plus

سوف نقوم بتوضيح مجموعة من المواصفات التي تتوفر في هذا الهاتف وهي:

يعد هذا الهاتف من الأجهزة المقاوم للماء وكذلك للغبار.

يدعم تركيب شريحتين من شرائح الاتصال من الجيل الخامس، كما أنه لا يسمح بتركيب كارت ميموري.

تكون الشاشة من النوع أموليد والتي تكون دقتها 1080×2412 بيكسل، ويكون معدل التحديث حوالي 120 هيرتز.

يكون المعالج من النوع ميدياتك وهو معالج ثماني النواة، كما يتوفر في هذا الجهاز معالج رسومي.

واجهة النظام تكون Android 14.

مواصفات هاتف Nothing Phone 2A Plusت

كما يتوفر في هذا الجهاز بعض المواصفات الأخرى الخاصة بمساحة التخ ين والبطارية والشحن وهي تكون كما يلي:

مساحة التخزين في الجهاز تكون 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام.

كما أن سعة البطارية تكون 5000 مللي أمبير، كما أنها تقوم بدعم الشحن السريع وقدرتها 50 وات.

يتوفر هذا الجهاز بالألوان الرمادي والأسود.

سعر هاتف Nothing Phone 2A Plus

لقد تم تسعير هذا الهاتف بما يقارب من حوالي 400 دولار، وهو يكون متاح في أوروبا لحجزه بشكل مسبق، وسوف يكون الجهاز متاح في الدول المختلفة ودولة الهند في خلال الأيام القادمة.