وجبة سهلة وسريعة على العشاء وطعمها يجنن.. طريقة عمل البانيه في المنزل مع المكرونة 

هناك الكثير من الأشخاص الذين يعشقون الدجاج، ويفضلون تناوله بطرقه المتنوعة، ولذلك في هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير البانيه فى المنزل، بأحلى مذاق ورائحة خطيرة، حيث يعد من الوجبات الخفيفة والتي يمكن إعدادها بسرعة، كذلك يمكن تناوله على حدى بجانب الخبز، أو يمكن تقديمه بجانب المكرونة، كما يتم تحضير من خلال بعض المكونات والتوابل التي تضفي آلية رائحة وطعم لا مثيل له.

مكونات تحضير البانيه في المنزل

يمكنك تحضير هذه المكونات من أجل الحصول على بانيه بطعم ولا اروع وهي كالتالي:

كيلو من البانيه.

عدد ثلاث بيضات صغيرة.

نصف كوب دقيق.

أربع ملاعق زبادي بلدي.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة متوسطة بابريكا.

ملعقة ثوم بودر كبيرة.

ملعقة ونصف من البصل المجروش سواء المجفف أو العادي.

ربع ملعقة من السبع بهارات صغيرة.

القليل من الملح.

مقدار من الفلفل الأسود حسب المفضل لديكم.

كمية من الزيت للقلي.

مقدار من البقسماط المطحون.

كيفية إعداد البانيه في المنزل

يمكنك اتباع هذه الطريقة لكي يتم إعداد البانيه بأحلى طريقة مثل المطاعم وبمذاق جيد وهي كالتالي: