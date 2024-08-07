وجبة سهلة وسريعة على العشاء وطعمها يجنن.. طريقة عمل البانيه في المنزل مع المكرونة 

هناك الكثير من الأشخاص الذين يعشقون الدجاج، ويفضلون تناوله بطرقه المتنوعة، ولذلك في هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير البانيه فى المنزل، بأحلى مذاق ورائحة خطيرة، حيث يعد من الوجبات الخفيفة والتي يمكن إعدادها بسرعة، كذلك يمكن تناوله على حدى بجانب الخبز، أو يمكن تقديمه بجانب المكرونة، كما يتم تحضير من خلال بعض المكونات والتوابل التي تضفي آلية رائحة وطعم لا مثيل له.
مكونات تحضير البانيه في المنزل
يمكنك تحضير هذه المكونات من أجل الحصول على بانيه بطعم ولا اروع وهي كالتالي:
- كيلو من البانيه.
- عدد ثلاث بيضات صغيرة.
- نصف كوب دقيق.
- أربع ملاعق زبادي بلدي.
- ملعقة كبيرة بصل بودر.
- ملعقة متوسطة بابريكا.
- ملعقة ثوم بودر كبيرة.
- ملعقة ونصف من البصل المجروش سواء المجفف أو العادي.
- ربع ملعقة من السبع بهارات صغيرة.
- القليل من الملح.
- مقدار من الفلفل الأسود حسب المفضل لديكم.
- كمية من الزيت للقلي.
- مقدار من البقسماط المطحون.
كيفية إعداد البانيه في المنزل
يمكنك اتباع هذه الطريقة لكي يتم إعداد البانيه بأحلى طريقة مثل المطاعم وبمذاق جيد وهي كالتالي:
- في البداية اغسلي الدجاج بالماء والليمون والملح جيدا، ومن ثم تخلصي من اي زوائد جلدية، واتركيه لكي يتم تصفيته من الماء نهائيا.
- بعد ذلك احضري تتبيلة البانيه، من خلال إحضار إناء عميق وضعي به البصل والملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبيض والزبادي و البصل المجروش المجفف والبابريكا والدقيق والسبع بهارات، إلى جانب ثلث كوب ماء ومن ثم قومي بتقليب المكونات لكي تتداخل معا.
- في حالة كانت التتبيلة ذات قوام ثقيل فيمكنك إضافة القليل من الماء إليها، وبعدها ضعي الدجاج وقلبيه في التتبيلة بشكل جيد لكي تغطيه بالكامل.
- ومن ثم قومي بتغطية البانيه بالنايلون، وضعيها داخل لمدة 3 ساعات على الأقل.
- ثم قومي بتحضير البانيه في الزيت الغزير، ولا تقومي بتقليبه إلى بعد أن ينضج تماما من الأسفل، لكي لا يقع غلاف التتبيلة.
- بعد تحميره اخرجيه من الزيت وضعيه على ورق تنشيف.
- ومن ثم ضعي البانيه في أطباق التقديم ، ومن ثم يمكنك الاستمتاع بتناوله مع أفراد أسرتك.