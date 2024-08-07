اعلان حلــقة 165.. موعد عرض المؤسس عثمان الجزء السادس 2024 القنوات الناقلة للمسلسل

بدأت الصفحات المروجة لمسلسل قيامة عثمان، في نشر بعض الصور للممثلين من الكواليس، بالإضافة إلى سرد نبذات مختصرة عن ما يتضمنه الموسم السادس من المسلسل، ليحمل بذلك مشاهدة مثيرة ومشوقة يرغب ملايين المتابعين في مختلف الدول بمشاهدتها والإطلاع عليها، حتى أن المسلسل لاقى قبولاً كبيرًا على مدار الـ 5 سنوات الماضية، مما عمل على قاعدة جماهيرية كبيرة استطاع أن يكون هو من أعلى المسلسلات التاريخية في نسب المشاهدات.

عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

ووفقًا لما تم تداوله على الصفحات فإن الإعلان الأول من مسلسل عثمان الموسم السادس سيتم بثه في بداية شهر سبتمبر المقبل، بما يوحي ذلك إلى أن أولى الحلقات أصبحت على الاقتراب إما في الشهر المقبل أو سيكون مع بداية شهر أكتوبر 2024، لكن إلى الآن لم يوجد منشور رسمي سوى موعد عرض الإعلان الأول أو الترويجي الذي سيكون في سبتمبر، مع العلم أن هناك بعض المسلسلات كذلك مثل السلطان محمد الفاتح وصلاح الدين الأيوبي، سيتم عرضهما في هذا الموعد.

قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس هي ATV وكذلك قناة الفجر الجزائرية، التي تنقل المسلسل مدبجلة للغة العربية، ويمكنك استقبالها وفقًا للمعلومات التالية:-