جدد بطاقتك.. خطوات تجديد البطاقة الذهبية في البريد الجزائري والشروط المطلوبة للتجديد

أعلن البريد الجزائري عن إطلاق خدمة جديدة على موقعه الإلكتروني تتيح للمواطنين تجديد البطاقة الذهبية إلكترونيا هذه الخدمة توفر على المواطنين عناء انقطاع استخدام البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، وتعتبر البطاقة الذهبية من الوثائق الأساسية التي تمكن الجزائريين من إجراء مختلف العمليات المالية بسرعة وسهولة عبر الإنترنت ومع امتداد صلاحية البطاقة لمدة ثلاث سنوات، فإن الخدمة الجديدة تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال تجديدها إلكترونيا.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية في البريد الجزائري

لتجديد البطاقة الذهبية الصادرة عن هيئة البريد الجزائري بعد انتهاء صلاحيتها يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة البريد الجزائري.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة.

حدد خدمة تجديد البطاقة الذهبية.

أدخل المعلومات المطلوبة لتجديد البطاقة.

قم بإرفاق المستندات اللازمة إذا كانت هناك حاجة لتحديث بيانات البطاقة.

قم بتأكيد عملية التجديد.

اضغط على زر تجديد.

شروط تجديد البطاقة الذهبية الصادرة من البريد الجزائري

للحصول على البطاقة الذهبية الجزائرية يجب أن تتوافر الشروط التالية: