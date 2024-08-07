اعمليه في البيت وحاربي بيه حرارة الصيف.. طريقة تحضير عصير المانجو بكل سهولة وسرعة 

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الكثير من الأشخاص إلى شرب كميات كبيرة من الماء وكذلك العصائر، وبالتالي يقومون بشراء العصائر من المحلات من أجل تناولها لأنها تخلق روح من الانتعاش وتعطي احساس بالرطوبة، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة اعداد عصير المانجو الفريش في المنزل فضلا من شراء العصائر الجاهزة التي قد تحتوي على المواد الحافظة التي تضر الجسم، كما يمكن تحضيرها من خلال بعض المكونات البسيطة والتي قد تكون متواجدة في المنزل أحيانا، واليكم الطريقة في هذا المقال.

مكونات اعداد عصير المانجو

يمكن تحضير بعض المكونات لإعداد عصير المانجو بمذاق رائع وهي كالتالي:

نصف كيلو من المانجو مقطع مكعبات.

كمية من مكعبات الثلج.

عسل نحل طبيعي بمقدار 20 ملي.

تانج بطعم البرتقال بمقدار 20 جرام.

كوب من الماء أو من اللبن مثلج.

طريقة تحضير المانجو الفريش في المنزل

يمكن اتباع الطريقة التالية لإعداد عصير المانجو بطعم ولا أروع وهي كالتالي: