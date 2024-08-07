اعمليه في البيت وحاربي بيه حرارة الصيف.. طريقة تحضير عصير المانجو بكل سهولة وسرعة 

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الكثير من الأشخاص إلى شرب كميات كبيرة من الماء وكذلك العصائر، وبالتالي يقومون بشراء العصائر من المحلات من أجل تناولها لأنها تخلق روح من الانتعاش وتعطي احساس بالرطوبة، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة اعداد عصير المانجو الفريش في المنزل فضلا من شراء العصائر الجاهزة التي قد تحتوي على المواد الحافظة التي تضر الجسم، كما يمكن تحضيرها من خلال بعض المكونات البسيطة والتي قد تكون متواجدة في المنزل أحيانا، واليكم الطريقة في هذا المقال.
مكونات اعداد عصير المانجو
يمكن تحضير بعض المكونات لإعداد عصير المانجو بمذاق رائع وهي كالتالي:
- نصف كيلو من المانجو مقطع مكعبات.
- كمية من مكعبات الثلج.
- عسل نحل طبيعي بمقدار 20 ملي.
- تانج بطعم البرتقال بمقدار 20 جرام.
- كوب من الماء أو من اللبن مثلج.
طريقة تحضير المانجو الفريش في المنزل
يمكن اتباع الطريقة التالية لإعداد عصير المانجو بطعم ولا أروع وهي كالتالي:
- أولا اخلطي السكر مع المانجو في إناء عميق.
- ومن ثم قسمي المانجو إلى نصفين بنفس الكمية.
- قومي بخلط الكمية الأولى مع مكعبات الثلج والسكر والتانج والسكر
- وكذلك الماء المثلج باستخدام الخلاط الكهربائي، كما يمكنك تبديل الماء بمقدار من اللبن المثلج أو علبة من الزبادي.
- ثم اخلطي المكونات جيدا لكي تحصلي على عصير بقوام مناسب.
- ثم صبي العصير في أكواب التقديم.
- ومن ثم قومي بخلط الكمية الأخرى من المانجو بدون ماء لعدة ثواني.
- بعد أن تحصلي على القوام المركز قومي بتوزيع هذه الكمية على أكواب التقديم من أجل الحصول على القوام الكثيف بالمذاق الجيد والرائع.
- ثم قومي بتقديم عصير المانجو أو يمكنك الاحتفاظ به داخل الثلاجة لكي يكون بارد من خلال نقله إلى إناء آخر مناسب و ضعه في الثلاجة.