اعرفي التردد وطريقة الضبط بالتفصيل.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات 

عدد كبير من الأطفال والأمهات تفضل مشاهدة ومتابعة قناة طيور الجنة وذلك حيث أنها تقوم بتقديم محتوى مختلف ومميز عن القنوات الباقية والأخرى، ومحتواها يكون ما بين البرامج والأناشيد وأغاني الأطفال، وتبحث الكثير من الأمهات عنها لتنزيلها لأنها تساعد الأطفال على تعلم الكثير من الأشياء الهادفة والمفيدة، وهذه القناة تكون من القنوات البارزة للأطفال لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة تنزيلة والتردد الجديد الخاص بها في هذا المقال.

ما هو محتوى قناة طيور الجنة 2024

تكون قناة طيور الجنة من القنوات البارزة والشهيرة جدا والتي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي عن طريق الأناشيد والأغاني التي تكون في شكل رسوم متحركة، كما أنها تساهم بشكل كبير فى تعلم المبادئ والقيم والأخلاق، وأيضا تحث على تعلم أساسيات الدين مثل الوضوء والصوم والصلاة وغيرهم.

ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يمكنك التعرف على تردد قناة طيور الجنة 2024 وجميع المعلومات المتعلقة بالقناة وهو تكون كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة هو 11315.

معدل الترميز يكون 27500.

الاستقطاب يكون بشكل عمودي.

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة هي HD.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة 2024

من الممكن أيضا القيام بضبط القناة عن طريق تثبيت التردد الخاص بقناة طيور الجنة وهي تكون كما يلي: