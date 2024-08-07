كليات تقبل من 50% فقط.. تنسيق الثانوية العامة بأقل مجموع

حصل عدد كبير من الطلاب والطالبات على مجاميع ضئيلة للغاية، تكاد تصل إلى 50%، وعليه بدأت عمليات البحث تتجه حول الكليات والمعاهد التي تقبل من هذا المجموع، لضمان الحصول على فرصة للدخول إلى الجامعات، خاصة وأن مؤشرات تنسيق هذا العام ستأتي منخفضة عن العام الماضي، نظرًا لنسب المجاميع الضئيلة للعديد من الطلاب، وعليه فهناك قائمة بأبرز الكليات التي يمكن التقديم فيها بهذا المجموع، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كليات تقبل من 50%

ومن أبرز الكليات التي تقبل من مجموع 50%، ما جاءت على النحو الأتي:-

معهد الإدارة العالي للتجارة الخارجية شعبة محاسبة في دمياط 205 درجة.

التربية الرياضية الوادي الجديد

كلية المعهد العالي للإدارة في المحلة الكُبرى يقبل من 205.

معهد العالي للسياحة والفنادق في محافظة الإسكندرية يقبل من 205 درجة.

التربية الرياضية في الوادي الجديد 205.

بينما معهد الخدمة العالي في محافظة أسوان يقبل من 205.

معاهد تقبل من 50%

ولاستكمال باقي المعاهد والكليات التي تقبل من 50% يُرجى اتباع الأتي:-