نزلي قناة كراميش وسلي ولادك بيها.. تردد قناة كراميش على النايل سات وكيفية ضبطها على جهازك

تعد قناة كراميش أنها واحدة من القنوات البارزة المخصصة للأطفال، والتي حصلت على شهرة كبيرة جدا في الوطن العربي وذلك لأنها تحرص بشكل كبير على القيام بتقديم البرامج التي تساعد الأطفال على تنمية المهارات الإبداعية وكذلك اللغوية للأطفال، وتقوم القناة بتغيير التردد كل فترة لذلك يبحث عنها عدد كبير من الأمهات، وذلك يكون من قبل المسؤولين للعمل على تحسين الصورة وجودة الصوت والمحتوى يكون بدون أي أخطاء أو تشويش، كما أن قناة كراميش تكون مجانية بشكل كامل، ومن الممكن أن تستمتع بجميع البرامج التي يتم عرضها عليها دون دفع أي مقابل مادي.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثيرون عن التردد الجديد لقناة كراميش على النايل سات وذلك بعدما تم تغيير التردد القديم لها للعمل على تطويرها، والتردد الجديد يكون كما يلي:

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة كراميش يكون 11430.

الاستقطاب يكون بشكل أفقي.

معدل الترميز يكون 27500.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ هو 3/4.

جودة القناة تكون HD.

طريقة ضبط تردد قناة كراميش 2024

حتى تتمكن من تحديث القناة وضبطها على الجهاز الخاص بك تستطيع أن تقوم باتباع الخطوات التالية: