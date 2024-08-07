بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في الأسواق للمستهلك

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 واحدة من عمليات البحث التي يقوم بها الكثير من المواطنين بداية كل صباح، حيث ينتظر الكثير فرصة شراء الدواجن بأسعار مخفضة بعد أن ارتفعت في الأسواق الآونة الأخيرة، الدواجن هي المصدر الغني بالبروتين والتي يعتمد عليها الكثير من المواطنين كبديل أمثل للدواجن الحمراء، كما أن الدواجن البيضاء أقل سعر بين أنواع الطيور المختلفة، تتأثر الدواجن بحالة الطقس وسعر الأعلاف،

وبعد أن شهدت استقرار في الأسواق لفترة طويلة وكان سعر الكيلو يتراوح ما بين 75 وحتى 85 جنيه، بدأت الأسعار تتزايد ليسجل الكيلو فوق 100 جنيه لمدة أكثر من أسبوعين، وبعد هذه الزيادة تفاجئ المواطنين أن هناك تغيير في تسعير البنزين وهذا يعتبر مؤشر لزيادة جميع الأسعار، واليوم نستعرض لحضراتكم التحديثات الجديدة ل أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

يختلف سعر كيلو الدواجن في البورصة عن السعر المتعارف عليه في المحلات والأسواق وحتى الوصول للمستهلك، ومع بداية التعاملات الصباحية تأتي الأسعار على النحو التالي

سعر كيلو الدواجن في المزارع يسجل 70 جنيه ويصل للمستهلك نحو 86 جنيه.

كما يصل سعر كيلو الدواجن الأمهات في المزارع 60 جنيه وللمستهلك 65 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي 98 جنيه وللمستهلك من 120 وحتى 125 جنيه.

وصل سعر كيلو البانيه 200 جنيه.

سعر كيلو أوراك الدجاج نحو 95 جنيه.

كما استقر سعر كيلو الكبد والقوانص عن 110 جنيهات.

سعر كيلو البط يتراوح ما بين 150 وحتى 160 جنيه.

اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 7-8-2024