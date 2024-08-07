تبيض القدم الداكنة في المنزل.. وصفة سحرية وغير مكلفة هتخلي قدميك تلمع

يرغب العديد من الأشخاص في القيام بتبيض القدم الداكنة التي يُعاني منها وتسبب لهم إحراجاً، فضلاً عن أن تنظيف القدم يعتبر من أهم العناية بالجسم، وعليه فإنه يمكنك التعرف على أبرز الوصفات الطبيعية التي تُحافظ بها على تبيض القدم، ومن بينها عصير الليمون، التي سنوضح لكم أبرز المكونات الخاصة به، في السطور التالية.

وصفة الليمون والعسل

وصفة عصير الليمون والعسل، هي من أبرز الوصفات التي عليها استخدمًا كبيرًا في تفتيح البشرة وجعلها أكثر أشراقه، بالإضافة إلى العسل الذي يُساهم إلى حد كبير في ترطيب القدمين، نظرًا لاحتواه على مركبات متمثلة في الفينول والفلافونيود التي تؤثر تأثيرًا طبيعيًا على تبيض البشرة، ويمكنك تحضيره بمزج ملعقة من العسل وكذلك عصير الليمون في وعاء مناسب إلى أن تحصل على عجينة ناعمة، مع وضعها على القدمين وتركها لمدة ربع ساعة متتالية، ليتم غسل قدميك بالماء العادي.

وصفة كركم الحليب

الكركم كذلك له فوائد عديدة ومتنوعة ويعمل على محاربة الكثير من الأمراض الجلدية المتنوعة، نظرًا لإحتواء الكركم على مادة تُسمى بالكركمين النشطة التي تُساعد في منع تكون الميلانين، والمساهمة في تفتيح البشرة، كذلك الحليب الذي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يُقشر الجلد ويعمل على إزالة الجلد الميت، مما يجعل بشرتك أكثر إشراقة ومغذية، مع إمكانية تحضير بإضافة ملعقتين من الكركم إلى الحيب البارد والمزج جيدًا، ثم يتم وضع العجينة على القدمين وتركها لمدة 20 دقيقة قبل الشطف، وعليه يمكن غسل قدميك بالماء البارد في النهاية.