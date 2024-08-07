بشرى سارة لأصحاب المعاشات…. وزارة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمس 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن موعد صرف العلاوات الخمس 2024، الذي يعد من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات وأنه مصدر الدخل الوحيد لهم،والمعروف أنه يتم صرفها مع المعاشات الخاصة بالمواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف العلاوات الخمس 2024 حسبما أعلنت وزارة التضامن الإجتمتاعي.

موعد صرف العلاوات الخمس 2024

حيث يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمس 2024 ، والتي كشفت عنه وزارة التضامن الإجتماعي عبر الصفحة الرسمية لها على الإنترنت حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على الموعد المخصص للصرف، والتي جاءت كالتالي:

صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس في سبتمبر 2023.

صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس في ديسمبر 2023.

صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في مارس 2024.

أما الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس سوف يكون في ديسمبر 2024.

وأخيراً سوف يتم صرف الدفعة الخامسة والأخيرة في مارس 2024.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن الإستعلام عن العلاوات الخمس ، وإليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

ادخل على خدمة العلاوات الخمس.

ثم ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم .

تأكد من إدخال الرقم القومي صحيحاً، وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

في النهاية انقر على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالعلاوات الخمس.

اماكن صرف العلاوات الخمس 2024

وقد أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن أنه يمكن للمواطنين صرف العلاوات الخمس من خلال المنافذ الآتية: