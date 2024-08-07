وزارة التعليم العالي العراق.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025 حسب قرارات الوزارة

بحث مرتفع من الطلاب عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025 التي تعبر هي الشغل الشاغل لدى الطلاب من جميع المحافظات العراقية، لقد تم الكشف عن نتائج المرحلة الثانوية الفترة الماضية، حيث ارتفعت نسب النجاح عن الأعوام الدراسية الماضية، ويأمل الطلاب أن تهتم الوزارة بمجهود الطلاب وتتيح لهم الفرصة للالتحاق بالكليات والجامعات، هناك توقعات أن مؤشرات القبول بالجامعات تكون أقل من السنة الماضية،

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن أسماء المقبولين في المنح الدراسية بالهند للعام الدراسي 2024-2025، ويستعد الطلاب الناجحين في المرحلة الثانوية لتجهز مستندات للتقديم في الكليات والجامعات لأن يشغلهم معدلات القبول والتي على اساسها يحدد الطالب الكلية التي يلتحق بها حسب نسبة النجاح الحاصل عليها، خلال الفقرات التالية من المقال نتعرف سوياً على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025

تعدل عملية القبول بالجامعات العراقية مصدر اهتمام الطلاب وأولياء الأمور ولذلك نلاحظ ارتفاع في مؤشرات البحث لأن الطلاب تنتظر تلك الفرصة منذ عدة سنوات ماضية، تبدأ الجامعات العراقية والكليات المختلفة في استقبال طلبات التقديم خلال الأيام القليلة القادمة، مما تحدد عدد المقبولين في كل جامعة، والجدير بالذكر أن عملية الاعتراضات على السادس الاعدادي لم يتم الكشف عنها وهي ضمن الأمور التي تؤخر عملية تسجيل البيانات للقبول الجامعي بالعراق.

مؤشرات القبول في الجامعات العراقية 2025