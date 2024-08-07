رابط اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024

عدد كبير من المواطنين في العراق يرغب بمعرفة رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024،حيث ان المواطنين ينتظرونها بفارغ الصبر وأخذ أوضحت وزارة المالية أن الاستعلام عن كشوفات المشمولين في الوجبة على يكون الكترونية عبر رابط منصة مظلتي وذلك للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية للأفراد العقل داخلا والاكثر احتياجا في العراق وسوف نعرض لكم رابط الاستعلام بالتفاصيل.

رابط استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل في العراق أطلقت الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية 2024،وحددت طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين ووفرت لهم موقع مظلتي الاستعلام من خلاله في وقت سريع ومن كافة المحافظات العراقية يستطيع اي شخص ان يتعرف على نتائجه من خلال رابط منصة مظلتي الرسمي والتي يتواجد عليها اسماء الرعاية الاجتماعية ويمكن للشخص تحميلهم pdf عبر الموقع بسهولة.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

رابط منصة مظلتي يقدم لك معرفة كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على الوجبة الأخيرة والتي، يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط وأصحاب الدخل الضعيف حيث أنها تساعدهم على تلبية احتياجاتهم ورفع مستواهم

اضغط على رابط منصة مظلتي الرسمي ثم اقوم بتسجيل الدخول.

واضغط على الصفحة الرئيسية ثم توجه الى الصفحة التي توجد في يسار الشاشة واضغط على ثلاث نقاط وسوف يظهر لك.

شروط الرعاية الاجتماعية 2024

للحصول على الرعاية الاجتماعية والدعم المقدم منها المواطنين يجب ان تتوفر بهم عده شروط من اهمها