اشتري شبكتك الان!.. سعر الذهب اليوم يُفاجئ المواطنين داخل أسواق الصاغة

بعد أن ارتفع سعر الذهب في الأونة الأخيرة، عاد إلى الهدوء مرة أخرى بمختلف الأعيرة الذهبية داخل مختلف المحلات وأسواق الصاغة، خاصة وأن الإرتفاع جاء عقب تراجع الأوقية في البورصات العالمية التي أثرت بشكل كبير على سوق الذهب، وسط مخاوف كبيره بين الصراعات التي تحدث في الشرق الأوسط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، حتى أنه ارتفع في أخر تعاملات له أمس الثلاثاء بما يصل إلى 15 جنيهًا، ليُسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 3370 جنيهًا.

سهر الذهب في أسواق الصاغة اليوم الأربعاء

ووفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب بمختلف الأعيرة اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر أغسطس، فإنها جاءت كما يلي:-

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2889 جنيه للشراء الجرام الواحد.

بينما عيار 21 سجل 3370 جنيهًا.

في حين أن سعر الذهب عيار 24 وصل إلى 3851 جنيهًا.

هذا وأن جنيه الذهب بلغ نحو 26.960 جنيهًا.

قرار مجلس الذهب العالمي

وبعد التوترات التي شهدتها أسعار الذهب مؤخرًا مما أثرت على سوق الصاغة، أقر مجلس الذهب العالمي في الأسبوع الجاري، عن زيادة الطلب على شراء الذهب من قبل المصريين في الربع الثاني بنحو 14.4 طن من الذهب، ليشهد انخفاض يصل إلى 16%، حتى أن ذلك جاء مقارنة بنفس المدة عن العام الماضي 2023، التي سجلت فيه المشتريات نحو 17.1 طن، ليكون هو السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الذهب خلال الساعات الماضية، مع التضارب الكبير التي شهدتها البورصات العالمية في هبوط كبير لها.