التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب الشروط المطلوبة والمستندات

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في المغرب أعلنت عن رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب، حيث انها تسهل عمليه التسجيل للمواطنين بشكل الكتروني لكي تضمن دقة النتائج فان جميع الراغبين لأداء مناسك الحج للعام القادم التسجيل الالكتروني عبر الرابط الذي وفرته الوزارة وأشارت الوزارة عن عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في المتقدمين حتى يتم قبولهم وفي قرعه الحج 2025 وسوف نعرض لكم خطوات التسجيل وما هي الشروط المطلوبة بالتفصيل خلال هذا المقال.

التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025

يمكن التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025 إلكترونيا، حيث ان الوزارة قامت بعمل الاستعدادات اللازمة وإعداد رابط التسجيل الذي من خلاله يستطيع الأفراد ادخال البيانات المطلوبه وسوف نتعرف على هذه الخطوات على النحو التالي:

اضغط على رابط وزارة الأوقاف الرسمي في المغرب.

ثم اضغط على قرعه الحج والعمرة 2025 ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

واملأ استمارة تسجيل الحج وبعد التأكد من صحة البيانات.

اضغط على ارسال وانتظر حتى يتم دراسة الطلب.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

وزارة الأوقاف في المغرب كشفت عن عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوفر فيها الأشخاص ليتم قبولهم في قرعة الحج ويجب على الأفراد الاطلاع على هذه الشروط والتأكد من توفرها قبل التسجيل