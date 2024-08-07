كيفية تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن 1446 والفرق بين الأهلية والاستحقاق

اعتراض على أهلية حساب المواطن، يهتم عدد كبير من مواطني المملكة السعودية بالتسجيل في دعم حساب المواطن، ولكن بالرغم من قبول البرنامج إلي أعداد كبيرة من المواطنين، إلا أن هناك الكثير أيضا يتم رفض طلبات التقديم الخاصة بهم، ولذلك يهتم هؤلاء الأشخاص بمعرفة طريقة تقديم اعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه عبر سطور مقالنا التالية.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

أوضحت خدمة المستفيدين أنه يمكن للمواطنين تقديم طلبات اعتراض على أهلية حساب المواطن إلكترونيا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن عبر هذا الرابط.

تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكتابة كود التحقق في الخانة الخاصة به.

من القوائم المتاحة بالصفحة الرئيسية للبوابة يتم الضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

اختيار أيقونة تقديم اعتراض علب الأهلية.

تحديث البيانات الخاصة بالمواطن وتعديل أسباب رفض الأهلية.

مراجعة كافة البيانات المدخلة ثم الضغط على ايقونة تقديم الاعتراض.

يتم مراجعة طلب الاعتراض ثم ارسال النتيجة الى المواطن عبر الحساب الخاص به على بوابة البرنامج.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق في برنامج دعم حساب المواطن

هناك بعض الفروقات التي اوضحتها خدمة المستفيدين بحساب المواطن بين الأهلية والاستحقاق، أما عن تلك الفروقات فتم ذكرها كما يلي:

شروط الأهلية

الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي.

الإقامة الدائمة داخل المملكة السعودية.

توافق بيانات الشخص المستفيد مع الجهات ذات العلاقة.

شروط الاستحقاق