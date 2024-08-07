صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 81 لشهر اغسطس 2024

نتائج أهلية حساب المواطن، يعد دعم حساب المواطن من أبرز وأهم البرامج المقدمة لمواطني المملكة السعودية ولهذا يسعى الكثير منهم إلى التقديم بالبرنامج للحصول على راتب الدعم الشهري والذي يساهم كثيرا في تحسين الوضع المادي لهم، وبناء على ذلك تم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر أغسطس الحالي، ومن خلال سطور مقالنا التالية سوف نوضح تفاصيل الأمر وكيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج أهلية حساب المواطن

أعلنت خدمة المستفيدين بحساب المواطن عبر الصفحة الرسمية لها على منصة إكس عن صدور نتائج الأهلية للدورة 81 الخاصة بشهر اغسطس الجاري، كما أكدت أنه يمكن للمواطنين المتقدمين للبرنامج التحقق من الأهلية عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على الانترنت لمعرفة حالة طلب التقديم تم قبوله أو رفضه.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

كما تم الإعلان عنه من قبل خدمة المستفيدين بحساب المواطن، يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق الموقع الرسمي للبرنامج واتباع الخطوات الآتية: